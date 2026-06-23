Большой гастрольный тур по России: в Светлогорске представят одно из самых известных турецких танцевальных шоу

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в пятницу, 23 октября, представят популярное турецкое танцевальное шоу «Огни Анатолии». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Масштабный гастрольный тур проекта Fire of Anatolia пройдёт по всей России. Один из самых узнаваемых танцевальных проектов Турции уже много лет собирает полные залы по всему миру.

Это сценическое шоу на стыке танца, театра и исторического эпоса. В основе постановки — художественный язык, в котором соединяются древние традиции, культурное наследие Малой Азии и современная хореография.

Гастрольный маршрут предполагает единый технический и художественный стандарт во всех городах, чтобы зрители в разных регионах могли увидеть постановку в оригинальном качестве — с полноценным световым и сценическим оформлением.

Начало в 19:00. Билеты без наценки — на «Клопс Афише».