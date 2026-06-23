«Никакой музыкальной или смысловой ценности»: Сергей Лазарев раскритиковал популярные хиты

Сергей Лазарев раскритиковал современную музыку, популярную в соцсетях. Артиста цитирует «Газета.ру».

По словам Лазарева, сегодня в России немало сильных авторов, однако широкую популярность чаще получают не они. Причина — в том, что музыку теперь слушают фоном.

«Очень много «фастфуд»-песен, которые живут два-три месяца, пока под них снимают ролики в соцсетях. Зачастую эти песни не несут никакой музыкальной или смысловой ценности», — заметил певец.

Лазарев также рассказал о собственном подходе к творчеству: по словам артиста, он никогда не утвердил бы для себя песню собственного авторства.

«Мне легче продюсировать звучание трека, который кто-то для меня написал. Со стороны я точно понимаю, как именно он должен звучать», — поделился Лазарев.

Сергей Лазарев выступит в Калининграде 13 и 14 июля. Концерты16+ пройдут в ДС «Янтарный». Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».