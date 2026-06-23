«Самое дорогое, что у нас есть, это память»: в Калининграде представили книгу об участниках СВО

Горин подчеркнул, что презентация выпала на символическую дату: сразу после Дня памяти и скорби и накануне восьмидесятилетия Калининградской области. Автор поблагодарил всех, кто участвовал в создании проекта: музей, издательство «Страж Балтики», типографию и меценатов, а также семьи военнослужащих, предоставивших материалы.

Автор книги — капитан 1 ранга запаса, старший научный сотрудник музея Юрий Горин. Именно он открывал презентацию — и напомнил, что работа над таким изданием — это, в первую очередь, сохранить нравственную основу происходящего.

По словам авторов, эта серия — региональная летопись современных военных событий, которую ведут уже несколько лет. На презентации собрались участники спецоперации, их родные и близкие, представители власти и силовых структур, а также ветераны, курсанты, кадеты и юнармейцы.

Во вторник, 23 июня, в областном историко-художественном музее прошла презентация четвёртой книги из серии «Герои специальной военной операции. Калининградская область». Одновременно авторы представили девятый выпуск выставочного комплекта «Герои СВО». На мероприятии побывал корреспондент «Клопс».

В новое издание вошли истории более чем о 50 военнослужащих и медработниках, связанных с Калининградской областью. Впервые опубликованы и 15 биографий Героев Российской Федерации. Всего же, по словам автора, в девяти выпусках выставочных комплектов собраны данные о 162 участниках СВО.

Директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк подчеркнула, что проект давно вышел за рамки обычной издательской инициативы — теперь это часть большой общегосударственной работы по сохранению памяти.

Все вы сегодня являетесь творцами истории, её непосредственными участниками…» — сказала она.

Директор музея добавила, что авторы передадут изданные книги в школы, дома культуры, воинские части и силовые ведомства. Сам проект, по словам Манюк, не имеет аналогов в других регионах.

Самым эмоциональным стало выступление депутатки регионального Заксобрания Екатерины Канаевой. Она процитировала Анну Ахматову и Георгия Жукова, а также рассказала, как общается с друзьями и учениками, которые находятся в зоне СВО.

«Они мне все как один пишут: деды смогли, и мы сможем, — передала Канаева. — Солдат погибает дважды, как мы знаем: один раз на поле боя, и второй раз, когда его забывают. Если первое мы не можем отменить, то второе — точно можем».

Заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев назвал издание «мудрым и важным шагом для сохранения памяти» и подчеркнул значение личных историй героев и их семей.

«Самое дорогое, что у нас есть, это память», — сказал он, поблагодарив автора книги, музей и семьи военнослужащих. К этим словам присоединился специальный гость — Герой России и советник губернатора Андрей Козлов.