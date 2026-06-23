«Не надо ломать голову над тем, как себя подать»: калининградец придумал формат, который поможет одиноким интровертам

В калининградском ОКЦ на Горького планируют запустить клуб знакомств для интровертов. Формат необычный: гости будут рассказывать о себе через книги, музыку и другие «грани личности». Подробности «Клопс» рассказал автор идеи, дизайнер отношений Александр Виларто.
По словам Александра, проект родился из личного опыта: «Мне тяжело первым идти на контакт, я не умею легко вести разговоры без темы, а предложение «расскажи о себе» регулярно ставит меня в тупик», — говорит он.
Но знакомиться с людьми хочется даже тем, кто этого не умеет. Так появилась идея искать компанию через точки соприкосновения: любимые книги, музыку, фильмы, блюда.
Механика встреч проста: каждый раз участники будут выбирать одну тему и обсуждать её с помощью заранее подготовленных вопросов. Например, в первый раз разговор может строиться вокруг фильмов, а во второй — вокруг любимых мест в городе.
«Идея в том, чтобы люди, которым, как и мне, тяжело просто болтать про себя, знакомились не напрямую, а через что-то важное для себя — с чёткой темой и модерацией встречи», — объясняет Виларто.
Вместо монолога о себе участники смогут, например, подготовить несколько любимых музыкальных треков и рассказать, почему выбрали именно их. Планируется, что такой подход поможет застенчивым людям чувствовать себя более свободно: «Есть тема, есть вопросы, не надо ломать голову над тем, что сказать, как себя подать, как понравиться».
Виларто подчёркивает: речь не идёт о мгновенном обретении романтических отношений или друзей. По задумке автора, на первом этапе люди просто знакомятся, чтобы узнать нечто новое и иначе взглянуть на привычные вещи.
«Думаю, ещё придётся некоторое время бороться со стереотипом, что знакомства — это только про романтику», — отмечает Александр.
Пока сообщество формируется, ограничений по аудитории нет. Правда, предполагается, что участники будут совершеннолетними.
Сам клуб пока находится на стадии формирования. Первые три встречи организаторы планируют провести в Общественно-культурном центре на улице Горького, чтобы проверить, насколько формат окажется востребован.
Отдельной особенностью проекта станет система управления. Александр предлагает использовать игровую модель с «акциями», которые будут распределяться между людьми, готовыми брать на себя часть организационной работы. «Это позволяет распределять влияние в сообществе, чтобы не возникало ощущения, что инициатор тут царь и бог и всё решает он», — объяснил Виларто.
Для Александра это уже третья попытка создать в Калининграде пространство для общения. Ранее он запускал сообщество «Перекрёстки миров», которое просуществовало больше года. Позже появился клуб «Про ... отношения», встречи которого проходят до сих пор. Однако, по словам автора, оба проекта со временем ушли в сторону обмена опытом и перестали быть инструментом для знакомства.
«Хочется чего-то простого, понятного и именно про знакомство, — рассказывает Александр. — Чтобы возникла технология. В идеале, чтобы любой человек мог запустить «знакомство через...» в любой ситуации — в вагоне поезда Владивосток — Москва, или на встрече двух семей, где полно интровертов».
Присоединиться к клубу и узнать о дате и времени ближайшей встречи можно в соцсетях проекта.
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