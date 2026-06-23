«Не надо ломать голову над тем, как себя подать»: калининградец придумал формат, который поможет одиноким интровертам

В калининградском ОКЦ на Горького планируют запустить клуб знакомств для интровертов. Формат необычный: гости будут рассказывать о себе через книги, музыку и другие «грани личности». Подробности «Клопс» рассказал автор идеи, дизайнер отношений Александр Виларто.

По словам Александра, проект родился из личного опыта: «Мне тяжело первым идти на контакт, я не умею легко вести разговоры без темы, а предложение «расскажи о себе» регулярно ставит меня в тупик», — говорит он.

Но знакомиться с людьми хочется даже тем, кто этого не умеет. Так появилась идея искать компанию через точки соприкосновения: любимые книги, музыку, фильмы, блюда.

Механика встреч проста: каждый раз участники будут выбирать одну тему и обсуждать её с помощью заранее подготовленных вопросов. Например, в первый раз разговор может строиться вокруг фильмов, а во второй — вокруг любимых мест в городе.

«Идея в том, чтобы люди, которым, как и мне, тяжело просто болтать про себя, знакомились не напрямую, а через что-то важное для себя — с чёткой темой и модерацией встречи», — объясняет Виларто.

Вместо монолога о себе участники смогут, например, подготовить несколько любимых музыкальных треков и рассказать, почему выбрали именно их. Планируется, что такой подход поможет застенчивым людям чувствовать себя более свободно: «Есть тема, есть вопросы, не надо ломать голову над тем, что сказать, как себя подать, как понравиться».