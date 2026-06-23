«The Beatles — это вселенная»: как в Калининграде отметят день Пола Маккартни и всей ливерпульской четвёрки

Суббота, 27 июня, станет большим праздником для поклонников творчества The Beatles. Фанаты ливерпульской четвёрки соберутся в библиотеке имени Снегова, где пройдёт большой сборный концерт. О планах «Клопс» рассказал организатор мероприятия Валентин Киреев.

Группа, изменившая мир

«Музыка The Beatles — основа всей современной поп- и рок-музыки, она уже давно стала классикой, — подчеркнул Киреев. — Когда The Beatles писали свою музыку, они вдохновлялись Бахом, Моцартом, народной музыкой и, конечно, рок-н-роллом.

У них не было своего стиля, потому что они не стояли на месте, изобретая свой стиль».

Валентин Киреев напомнил, что многие серьёзные музыканты, в том числе в России — битломаны. Например, творчеством ливерпульской четвёрки с юности увлекается дирижёр Юрий Башмет.

«Битломан — это не значит, что ты поклонник только The Beatles, то есть Пола Маккартни, Джона Леннона, Ринго Старра и Джорджа Харрисона, — заметил Киреев.

The Beatles — это вселенная.

Слушая их музыку, увлекаешься музыкой вообще: и популярной, и классической».