Заболевшего Владимира Спивакова на концертах в Светлогорске заменит дирижёр Большого театра Антон Гришанин

В светлогорском «Янтарь-холле» 25 и 26 июня состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь!». На сцену выйдут народная артистка России Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр России под руководством главного дирижёра Государственного академического Большого театра России Антона Гришанина.

Масштабный проект был создан по инициативе народного артиста СССР Владимира Спивакова. В связи с состоянием здоровья маэстро за дирижёрский пульт встанет Антон Гришанин, при этом программа концертов останется неизменной.

Название программы отсылает к знаменитой песне Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина, ставшей одним из музыкальных символов советской эпохи. В программу вошли популярные песни 1940–1980-х годов, симфонические произведения отечественных композиторов-классиков и киномузыка.

Концерт дополнит специально созданный визуальный контент, который будет транслироваться на светодиодных экранах.

Начало в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».