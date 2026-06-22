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От «Гектора» до «Банка»: рэпер Icegergert даст большой сольный концерт в Калининграде

16:20
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От «Гектора» до «Банка»: рэпер Icegergert даст большой сольный концерт в Калининграде - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

В калининградском развлекательном комплексе «Резиденция королей» в пятницу, 17 июля, состоится большой сольный концерт трэп-исполнителя Icegergert. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Основатель проекта TRAPGLADIATOR превращает свои выступления в масштабные сценические шоу — с плотным звуком и мощной энергетикой. 

В сет-лист войдут как новые треки — «Караты» и «Ненависть», так и популярные хиты «Гектор», Amsterdam, Casino и «Аритмия». Прозвучит также сингл «Банк»: совместная работа с Zivert закрепилась в топах стриминговых платформ и, судя по реакции аудитории, стала одним из главных бэнгеров сезона.

Начало в 20:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише». 

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