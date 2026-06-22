Ярмарка, конкурсы и творческие встречи: в июле центр Калининграда на три дня отдадут книголюбам

С 3 по 5 июля в Калининграде состоится фестиваль «Книжный остров — 2026»0+. Ярмарка вновь пройдёт у стен Кафедрального собора. О планах рассказали организаторы.

Формат ярмарки предполагает не только выставку-продажу книг, но и множество других активностей.

В программе:

встречи с авторами из разных городов России, лекции, мастер-классы для детей и взрослых, театральные постановки, концерты и кинопоказы, конкурсы и розыгрыши, открытый микрофон, семейная зона с книжными квестами.

В частности, в рамках ярмарки состоится презентация калининградского издательства «Живём» и литературного фестиваля «Капитан Грэй». Гости смогут посетить творческие встречи с местными и приглашёнными писателями: Ксенией Август, Борисом Бартфельдом, Юлией Ивановой, Александром Малышевым, Виталием Савровым, Ильёй Виноградовым и другими.

Вход на фестиваль свободный.