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Ярмарка, конкурсы и творческие встречи: в июле центр Калининграда на три дня отдадут книголюбам

14:46
Анонсы Литература
Ярмарка, конкурсы и творческие встречи: в июле центр Калининграда на три дня отдадут книголюбам - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

С 3 по 5 июля в Калининграде состоится фестиваль «Книжный остров — 2026»0+. Ярмарка вновь пройдёт у стен Кафедрального собора. О планах рассказали организаторы.

Формат ярмарки предполагает не только выставку-продажу книг, но и множество других активностей. 

В программе:

  1. встречи с авторами из разных городов России, 
  2. лекции, 
  3. мастер-классы для детей и взрослых, 
  4. театральные постановки, 
  5. концерты и кинопоказы,
  6. конкурсы и розыгрыши, 
  7. открытый микрофон, 
  8. семейная зона с книжными квестами.

В частности, в рамках ярмарки состоится презентация калининградского издательства «Живём» и литературного фестиваля «Капитан Грэй». Гости смогут посетить творческие встречи с местными и приглашёнными писателями: Ксенией Август, Борисом Бартфельдом, Юлией Ивановой, Александром Малышевым, Виталием Савровым, Ильёй Виноградовым и другими.

Вход на фестиваль свободный. 

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