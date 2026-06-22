Ярмарка, конкурсы и творческие встречи: в июле центр Калининграда на три дня отдадут книголюбам

С 3 по 5 июля в Калининграде состоится фестиваль «Книжный остров — 2026»0+. Ярмарка вновь пройдёт у стен Кафедрального собора. О планах рассказали организаторы.
Формат ярмарки предполагает не только выставку-продажу книг, но и множество других активностей.
В программе:
- встречи с авторами из разных городов России,
- лекции,
- мастер-классы для детей и взрослых,
- театральные постановки,
- концерты и кинопоказы,
- конкурсы и розыгрыши,
- открытый микрофон,
- семейная зона с книжными квестами.
В частности, в рамках ярмарки состоится презентация калининградского издательства «Живём» и литературного фестиваля «Капитан Грэй». Гости смогут посетить творческие встречи с местными и приглашёнными писателями: Ксенией Август, Борисом Бартфельдом, Юлией Ивановой, Александром Малышевым, Виталием Савровым, Ильёй Виноградовым и другими.
Вход на фестиваль свободный.
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«Книжный остров — 2026»
3 июля - 5 июля
Остров Канта
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