Возвращение спустя 500 лет: в замке Тапиау впервые воссоздали грандиозный рыцарский турнир (фоторепортаж)

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В минувшие выходные в Гвардейске прошёл I международный Турнир Магистра Альбрехта. 16 рыцарей в полном доспехе сражались в стенах орденского замка Тапиау. На турнире побывал фотокорреспондент «Клопс». Турнир Магистра Альбрехта — реконструкция реального рыцарского состязания, которое состоялось в 1518 году в Кёнигсберге на Масленичной неделе. Организаторы постарались максимально точно воссоздать формат средневекового турнира, как он описан в хрониках эпохи Альбрехта Прусского. «Наверное, это первый и единственный в области турнир со времён позднего Средневековья, который наиболее точно отразил то, что происходило в ту эпоху», — отметил глава клуба «Королевский рыцарь» Владимир Волков.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

По словам организаторов, хроники запечатлели не так уж много, поэтому реконструкция частично опирается на исследования рыцарской культуры конца XV — начала XVI века. Гости — настоящие профессионалы в области истории: например, одну из команд возглавил директор Выборгского замка Валентин Белоусов. Всего в турнире приняли участие 16 бойцов. Из них 12 — гости из разных городов России и ближнего зарубежья. Калининградская область выставила четырёх рыцарей.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

На территории замка можно было увидеть и конных рыцарей, но основные бои проходили между пешими. Оружие соответствовало эпохе: в боях использовали двуручные топоры полэксы, люцернские молоты с крюками и пиками, цепы, усиленные металлической оковкой, а также рыцарские копья и мечи. «Цеп — это страшное оружие. Оно обычно деревянное, но в случае с рыцарями его оковывали очень толстой сталью. Такой цеп может просто выключить человека одним ударом в шлем. Тем не менее, наши рыцари их использовали», — рассказал Владимир Волков. Устроители турнира уверяют: ни один бой не был постановкой. Несмотря на жару, рыцари дрались только по-настоящему — сталкивались со всей силы, теряли оружие и даже падали.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Турнир проходил в несколько этапов. Сначала — открытие и отборочные бои, а потом — командные вызовы. «Событие выстроено было таким образом, что мы сами до конца не знали, какая же команда будет финалистом», — подчеркнул Волков. Заключительным этапом стал «Мост Стражей». Это не поединок, а своеобразная «полоса препятствий» для рыцаря: «Нужно было одолеть шесть человек, из них четверо стояли неподвижно… и после сражаться сразу с двумя противниками». По словам Волкова, «Мост» — тяжёлое испытание даже для опытного бойца. Рыцарь оказывается сразу перед несколькими противниками — и при этом в ограниченном пространстве. Однако тот, кому это оказалось по плечу, нашёлся.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Победу в турнире одержала партия «Люпинов» — команда из четырёх рыцарей с синими перевязями, которая вышла в финал с наибольшим количеством очков. «Мост» прошёл один из её участников — петербуржец Александр Никитин. «Испытание Стражами было пройдено Никитиным с одной потерей оружия… рыцарь партии Люпинов буквально снёс цветочные плюмажи Стражей Моста, завоевав Победу», — описывают организаторы.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Серьёзным испытанием турнир стал не только для рыцарей, но и для спонсоров проекта, а также для всех, кто отвечал за логистику. Тем не менее, организаторы уже планируют сделать состязание ежегодным. «Игра стоила свеч. Привезти рыцарей, конечно, дело крайне дорогостоящее — потому что это лучшие рыцари в России и ближнем зарубежье», — прокомментировал Волков. В стенах замка Тапиау сражался, например, Дмитрий Савченко — организатор крупнейшего в мире конного турнира. Другой пример — Александр Сёмин, который недавно стал лучшим на большом рыцарском состязании в Италии. «Был проведён опрос всех рыцарей, насколько им понравился наш турнир. Слава богу, ни одного негативного отзыва. Нам было крайне приятно слышать, что все рыцари изъявили желание в следующем году посетить наш турнир», — отметил Волков.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Помимо боёв, на площадке работала ярмарка, ремесленный лагерь, мастер-классы, тир и интерактивные зоны. В программу входили лекции об истории, занятия по историческим танцам и выступления ансамблей старинной музыки. Участники остались довольны: спустя более чем 500 лет Калининградская область снова принимает большие рыцарские турниры — и они, уверяют организаторы, с каждым годом будут становиться только грандиознее.