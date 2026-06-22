Врачи, моряки, блогеры и культурологи: 7 творческих встреч в Калининграде, которые заинтересуют любого

Всегда полезно пообщаться с умным и интересным человеком. Порой — когда события складываются удачно — такие люди сами не прочь рассказать о своей жизни и работе. «Клопс» подготовил подборку лекций и встреч, которые пройдут в Калининграде на этой неделе.
Встреча с капитаном барка «Седов» Виктором Николиным16+
Когда: вторник, 23 июня, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
В библиотеке состоится встреча с человеком, который уже более двадцати лет связан с крупнейшим в мире учебным парусным судном. Виктор Николин — профессиональный моряк, участник кругосветной экспедиции 2019–2020 годов.
Гость расскажет о своей работе, о жизни на легендарном паруснике, дальних походах — и людях, выбравших море своим призванием.
Вход свободный.
Встреча с ветераном здравоохранения Элеонорой Попович16+
Когда: среда, 24 июня, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
В рамках проекта «Портрет на фоне города» состоится встреча с Элеонорой Попович — врачом-кардиологом и ревматологом высшей категории.
Она начала карьеру в Зеленоградске, а затем 20 лет возглавляла поликлинику Центральной городской клинической больницы Калининграда. Гостья неоднократно удостаивалась званий «Отличник здравоохранения» и «Лучший главный врач Северо-Западного региона».
Встречу проведёт ведущий библиотекарь Юрий Рожков-Юрьевский. Вход свободный.
Лекция «Креативность: как развивать и зачем она инженерам и учёным»16+
Когда: среда, 24 июня, 16:00
Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1, 2 этаж)
Лекцию о том, как работает креативное мышление и почему оно важно для всех профессий, проведёт кандидат педагогических наук, доцент БФУ им. И. Канта Екатерина Шахторина.
Участники познакомятся с современными подходами к развитию креативности, узнают о методе шести шляп, обсудят роль обратной связи и командной работы, а также попробуют инструменты поиска нестандартных решений на практике.
Вход свободный, по регистрации.
Презентация книги «Древняя Ирландия: герои и викинги, проклятия и молитвы»16+
Когда: среда, 24 июня, 18:00
Где: Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта (Университетская, 2)
Кандидат культурологии, преподаватель ИВКА РГГУ Дарья Ильгова презентует в Калининграде свою книгу, посвящённую Древней Ирландии. Это мир, в котором совершает свои подвиги Кухулина, озорничает кот Пангур, а монахи сражаются с викингами.
На встрече обсудят:
- Древнеирландскую картину мира через ритуальную, монастырскую и маргинальную поэзию.
- Поэтические техники и приёмы построения стихотворений.
- Кельтское возрождение и влияние древнеирландской традиции на современную культуру.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Творческая встреча с Кариной Сейдаметовой18+
Когда: среда, 24 июня, 18:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
Гости встречи — российский поэт, журналист, главный редактор журнала «Наш современник», член Союза писателей России Карина Сейдаметова, а также авторы издания.
Главные темы:
- Открытие Литературного музея журнала «Наш современник»,
- Первый Всероссийский поэтический фестиваль «Соколики русской земли»,
- Поэтические сборники и литературный журнал «Наш современник»,
- Литературная жизнь страны.
Вход свободный.
Встреча для СМИ и блогеров16+
Когда: среда, 24 июня, 16:00
Где: лекторий центра «Мой бизнес» (Уральская, 18, 4 этаж)
Центр креативных индустрий приглашает представителей онлайн-площадок, блогеров и СМИ на встречу для обсуждения мер поддержки и взаимного сотрудничества.
Темы для обсуждения:
- Критерии вступления в реестр субъектов креативных индустрий,
- Коллаборации и спецпроекты с творческими сообществами,
- Анонсирование событий и публикация креативных инфоповодов,
- Меры поддержки для медиа,
- Вопросы и предложения для Центра креативных индустрий,
- Общий календарь организаторов событий для сотрудничества.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Встреча «Синдром Гамлета»16+
Когда: четверг, 25 июня, 17:00
Где: Библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62)
Занятие из цикла «Выбираю жизнь» проведёт Галина Бойко — специалист по нейрографике и практической психологии.
Тема — синдром Гамлета: когда люди с высоким интеллектом настолько глубоко погружаются в аналитические процессы, что у них не остаётся ресурсов для действий. Психолог расскажет, как оптимизировать мыслительный процесс для эффективной работы психики и мозга. Участники смогут задать вопросы.
Вход свободный.