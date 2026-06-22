Врачи, моряки, блогеры и культурологи: 7 творческих встреч в Калининграде, которые заинтересуют любого

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Всегда полезно пообщаться с умным и интересным человеком. Порой — когда события складываются удачно — такие люди сами не прочь рассказать о своей жизни и работе. «Клопс» подготовил подборку лекций и встреч, которые пройдут в Калининграде на этой неделе.

Встреча с капитаном барка «Седов» Виктором Николиным16+ Когда: вторник, 23 июня, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) В библиотеке состоится встреча с человеком, который уже более двадцати лет связан с крупнейшим в мире учебным парусным судном. Виктор Николин — профессиональный моряк, участник кругосветной экспедиции 2019–2020 годов. Гость расскажет о своей работе, о жизни на легендарном паруснике, дальних походах — и людях, выбравших море своим призванием. Вход свободный.

Встреча с ветераном здравоохранения Элеонорой Попович16+ Когда: среда, 24 июня, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) В рамках проекта «Портрет на фоне города» состоится встреча с Элеонорой Попович — врачом-кардиологом и ревматологом высшей категории. Она начала карьеру в Зеленоградске, а затем 20 лет возглавляла поликлинику Центральной городской клинической больницы Калининграда. Гостья неоднократно удостаивалась званий «Отличник здравоохранения» и «Лучший главный врач Северо-Западного региона». Встречу проведёт ведущий библиотекарь Юрий Рожков-Юрьевский. Вход свободный.

Лекция «Креативность: как развивать и зачем она инженерам и учёным»16+ Когда: среда, 24 июня, 16:00 Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1, 2 этаж) Лекцию о том, как работает креативное мышление и почему оно важно для всех профессий, проведёт кандидат педагогических наук, доцент БФУ им. И. Канта Екатерина Шахторина. Участники познакомятся с современными подходами к развитию креативности, узнают о методе шести шляп, обсудят роль обратной связи и командной работы, а также попробуют инструменты поиска нестандартных решений на практике. Вход свободный, по регистрации.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Презентация книги «Древняя Ирландия: герои и викинги, проклятия и молитвы»16+ Когда: среда, 24 июня, 18:00 Где: Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта (Университетская, 2) Кандидат культурологии, преподаватель ИВКА РГГУ Дарья Ильгова презентует в Калининграде свою книгу, посвящённую Древней Ирландии. Это мир, в котором совершает свои подвиги Кухулина, озорничает кот Пангур, а монахи сражаются с викингами. На встрече обсудят: Древнеирландскую картину мира через ритуальную, монастырскую и маргинальную поэзию. Поэтические техники и приёмы построения стихотворений. Кельтское возрождение и влияние древнеирландской традиции на современную культуру. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Творческая встреча с Кариной Сейдаметовой18+ Когда: среда, 24 июня, 18:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Гости встречи — российский поэт, журналист, главный редактор журнала «Наш современник», член Союза писателей России Карина Сейдаметова, а также авторы издания. Главные темы: Открытие Литературного музея журнала «Наш современник», Первый Всероссийский поэтический фестиваль «Соколики русской земли», Поэтические сборники и литературный журнал «Наш современник», Литературная жизнь страны. Вход свободный.

Встреча для СМИ и блогеров16+ Когда: среда, 24 июня, 16:00 Где: лекторий центра «Мой бизнес» (Уральская, 18, 4 этаж) Центр креативных индустрий приглашает представителей онлайн-площадок, блогеров и СМИ на встречу для обсуждения мер поддержки и взаимного сотрудничества. Темы для обсуждения: Критерии вступления в реестр субъектов креативных индустрий, Коллаборации и спецпроекты с творческими сообществами, Анонсирование событий и публикация креативных инфоповодов, Меры поддержки для медиа, Вопросы и предложения для Центра креативных индустрий, Общий календарь организаторов событий для сотрудничества. Вход свободный, по предварительной регистрации.