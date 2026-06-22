Статья

Врачи, моряки, блогеры и культурологи: 7 творческих встреч в Калининграде, которые заинтересуют любого

13:04
Анонсы
Врачи, моряки, блогеры и культурологи: 7 творческих встреч в Калининграде, которые заинтересуют любого - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Всегда полезно пообщаться с умным и интересным человеком. Порой — когда события складываются удачно — такие люди сами не прочь рассказать о своей жизни и работе. «Клопс» подготовил подборку лекций и встреч, которые пройдут в Калининграде на этой неделе.

Встреча с капитаном барка «Седов» Виктором Николиным16+

Когда: вторник, 23 июня, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

В библиотеке состоится встреча с человеком, который уже более двадцати лет связан с крупнейшим в мире учебным парусным судном. Виктор Николин — профессиональный моряк, участник кругосветной экспедиции 2019–2020 годов.

Гость расскажет о своей работе, о жизни на легендарном паруснике, дальних походах — и людях, выбравших море своим призванием.

Вход свободный.

Встреча с ветераном здравоохранения Элеонорой Попович16+

Когда: среда, 24 июня, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

В рамках проекта «Портрет на фоне города» состоится встреча с Элеонорой Попович — врачом-кардиологом и ревматологом высшей категории. 

Она начала карьеру в Зеленоградске, а затем 20 лет возглавляла поликлинику Центральной городской клинической больницы Калининграда. Гостья неоднократно удостаивалась званий «Отличник здравоохранения» и «Лучший главный врач Северо-Западного региона».

Встречу проведёт ведущий библиотекарь Юрий Рожков-Юрьевский. Вход свободный.

Лекция «Креативность: как развивать и зачем она инженерам и учёным»16+

Когда: среда, 24 июня, 16:00

Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1, 2 этаж)

Лекцию о том, как работает креативное мышление и почему оно важно для всех профессий, проведёт кандидат педагогических наук, доцент БФУ им. И. Канта Екатерина Шахторина.

Участники познакомятся с современными подходами к развитию креативности, узнают о методе шести шляп, обсудят роль обратной связи и командной работы, а также попробуют инструменты поиска нестандартных решений на практике.

Вход свободный, по регистрации.

Врачи, моряки, блогеры и культурологи: 7 творческих встреч в Калининграде, которые заинтересуют любого - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Презентация книги «Древняя Ирландия: герои и викинги, проклятия и молитвы»16+

Когда: среда, 24 июня, 18:00

Где: Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта (Университетская, 2)

Кандидат культурологии, преподаватель ИВКА РГГУ Дарья Ильгова презентует в Калининграде свою книгу, посвящённую Древней Ирландии. Это мир, в котором совершает свои подвиги Кухулина, озорничает кот Пангур, а монахи сражаются с викингами.

На встрече обсудят:

  1. Древнеирландскую картину мира через ритуальную, монастырскую и маргинальную поэзию.
  2. Поэтические техники и приёмы построения стихотворений.
  3. Кельтское возрождение и влияние древнеирландской традиции на современную культуру.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Творческая встреча с Кариной Сейдаметовой18+

Когда: среда, 24 июня, 18:00

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)

Гости встречи — российский поэт, журналист, главный редактор журнала «Наш современник», член Союза писателей России Карина Сейдаметова, а также авторы издания.

Главные темы:

  1. Открытие Литературного музея журнала «Наш современник»,
  2. Первый Всероссийский поэтический фестиваль «Соколики русской земли»,
  3. Поэтические сборники и литературный журнал «Наш современник»,
  4. Литературная жизнь страны.

Вход свободный.

Встреча для СМИ и блогеров16+

Когда: среда, 24 июня, 16:00

Где: лекторий центра «Мой бизнес» (Уральская, 18, 4 этаж)

Центр креативных индустрий приглашает представителей онлайн-площадок, блогеров и СМИ на встречу для обсуждения мер поддержки и взаимного сотрудничества.

Темы для обсуждения:

  1. Критерии вступления в реестр субъектов креативных индустрий,
  2. Коллаборации и спецпроекты с творческими сообществами,
  3. Анонсирование событий и публикация креативных инфоповодов,
  4. Меры поддержки для медиа,
  5. Вопросы и предложения для Центра креативных индустрий,
  6. Общий календарь организаторов событий для сотрудничества.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Встреча «Синдром Гамлета»16+

Когда: четверг, 25 июня, 17:00

Где: Библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62)

Занятие из цикла «Выбираю жизнь» проведёт Галина Бойко — специалист по нейрографике и практической психологии.

Тема — синдром Гамлета: когда люди с высоким интеллектом настолько глубоко погружаются в аналитические процессы, что у них не остаётся ресурсов для действий. Психолог расскажет, как оптимизировать мыслительный процесс для эффективной работы психики и мозга. Участники смогут задать вопросы.

Вход свободный.

869