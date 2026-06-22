Начнут с гостиницы: хозяева конезавода «Георгенбург» в Черняховске планируют восстановить комплекс

Хозяева конного завода «Георгенбург» в Черняховске планируют со временем восстановить весь комплекс. Первым объектом, который приведут в порядок, станет гостиница. Об этом сообщила заместитель генерального директора по конезаводству Юлия Тарасова.

Гостиницу с рестораном на территории комплекса закрыли несколько лет назад. Сейчас этот объект рассматривают как отправную точку для дальнейших работ по реконструкции конезавода.

«Владельцы планируют привести в порядок весь завод», — подчеркнула Юлия Тарасова.

Конкретная последовательность работ пока не определена. Не уточняют и сроки начала следующих этапов и порядок, в котором после гостиницы будут восстанавливать другие объекты. «На усмотрение руководства», — отметила заместитель по конезаводству.

Конезавод «Георгенбург» построен в 1828 году. Сейчас он располагает комплексом конюшен на 310 мест, манежами, плацами, шпрингартеном, гостиничным комплексом, рестораном и летним кафе. С 2007 года комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Там до сих пор содержат и тренируют лошадей, а также проводят соревнования. Весной 2026 года конезавод выкупила компания из Ярославля, которая также приобрела одно из черняховских продуктовых предприятий.