Чего не было у Тургенева: 6 фильмов о том, как сложно, ответственно и приятно быть отцом

Быть мужчиной в семье — большое счастье и большая ответственность. Жизни отцов — порой нелёгкой, но стоящей того — посвятили немало фильмов в России и за рубежом. «Клопс» вспомнил шесть лент, которые стоит посмотреть.

1. «Капитан Фантастик»16+ Бен Кэш (Вигго Мортенсен) воспитывает шестерых детей в лесу, вдали от цивилизации. Дети учатся философии, наукам и языкам, но почти не контактируют с другими людьми. Но когда умирает мать, семья вынуждена отправиться на похороны — и столкнуться с суровым внешним миром. Фильм об отце-хиппи снял режиссёр Мэтт Росс. Главный конфликт здесь — столкновение идеалов, на которых воспитывает своих детей главный герой, и государства, которое живёт по совсем другим законам. Это одновременно и фильм о семье, и роуд-муви, и сатира на общество потребления.

Кадр из фильма «Капитан Фантастик»

2. «Охота на дикарей»16+ Трудный подросток Рикки Бейкер (Джулиан Деннисон) оказывается в новой приёмной семье. Контакт не ладится, и парень сбегает в лес вместе с дядей Гекком (Сэм Нил) — угрюмым и замкнутым человеком, который тоже не особенно вписывается в систему. Пока власти Рикки и Гекка, они успевают подружиться и стать настоящей семьёй. Фильм Тайки Вайтити — комедия абсурда, основанная на книге Барри Крампа. Как и все фильмы этого режиссёра, «Охота на дикарей» отличается лёгким юмором и гротеском. Однако нельзя сказать, что это просто набор шуток — тему отцов и детей авторы раскрыли подробно, с искренностью и тёплой.

Кадр из фильма «Охота на дикарей»

3. «Сын»16+ Питер Миллер (Хью Джекман) — успешный юрист из Нью-Йорка, который строит новую жизнь с молодой женой и новорождённым ребёнком. К нему переезжает сын от первого брака — депрессивный подросток Николас (Зен Макграт). Отец пытается ему помочь, но оказывается, что это не так-то просто. Флориан Зеллер снял драму по мотивам собственной пьесы — о том, какими беспомощными порой могут быть родители. У этого режиссёра есть трилогия о семье и психологических травмах, куда также входят фильмы «Отец» и «Мать».

Кадр из фильма «Сын»

4. «Родитель»16+ Михаил (Михаил Пореченков) пытается спасти свою наркозависимую дочь. Не доверяя официальным структурам, мужчина самостоятельно ищет преступников в Петербурге 1990-х. Постепенно его борьба за ребёнка превращается в опасное противостояние с криминалом, где любое решение может привести к трагедии. «Родитель» — смесь социальной драмы и криминального триллера от режиссёра Влада Фурмана. Критики отмечали, что это история и о родительской боли, и о равнодушии к чужим проблемам, и преступниках, которые успешно скрываются среди обычных людей.

Кадр из фильма «Родитель»

5. «Мой сын»16+ Жюльен (Гийом Кане) — трудоголик, от которого ушла жена, забрав с собой сына. Во время очередной командировки мужчина узнаёт, что его семилетний ребёнок исчез во время школьного похода. Не надеясь на полицию, отец начинает собственные поиски — и чем дальше, тем меньше он себя контролирует. Фильм Кристиана Кариона вышел в 2017 году. Авторы подошли к съёмкам нестандартно: некоторые сцены снимали в реальном времени без сценария, чтобы усилить ощущение тревоги. В 2021 году вышел ремейк («Исчезнувший»18+), где главную роль исполнил Джеймс Маэквой.

Кадр из фильма «Мой сын»

6. «Семьянин»16+ У миллионера Георгия (Павел Деревянко) нет семьи. На свой день рождения он требует у помощника решить эту проблему — и тот, на удивление, справляется. Следующим утром Георгий просыпается в одном доме с женой и детьми, которые утверждают, что были тут всегда. Их слова подтверждают документы, фотографии и даже родная мать Георгия. Комедия Дмитрия Власкина — интерпретация классического сюжета о мужчине, который внезапно обрёл семью и должен научиться с ней жить. Герой проходит полный путь осознания, что просто быть рядом недостаточно, и учится быть хорошим отцом — в ускоренном порядке.