«Быть в контакте с миром, когда слова не справляются»: как художник из Гусева продолжает эксперименты авангардистов

В гусевской дизайн-резиденции «Гумбиннен» в четверг, 19 июня, открылась первая персональная выставка художника Олега Труфанова. Эта экспозиция — своеобразная попытка заглянуть в мысли и воспоминания автора. Что получилось, рассказала куратор резиденции Вера Рудай.

Путь Олега Труфанова трудно описать несколькими словами. Выпускник Гусевской детской школы искусств, в дальнейшем он изучал биологию, а затем философию, и продолжил обучение в аспирантуре СПбГУ. Этот опыт, как и непростые жизненные обстоятельства, нашёл отражение в его творчестве.

Самого художника сложно отнести к какому-то одному направлению. По словам организаторов, Олег Труфанов и не стремится вписываться в привычные рамки.

«Его метод — намеренный подбор случайных совпадений цвета и формы. Это роднит его рисунки с экспериментами дадаистов, абстракционистов и экспрессионистов. Но главная оптика здесь — проекция бессознательного на плоскость. Это рисование изнутри, без фильтров и академических манер», — объяснила Вера Рудай.

В основе экспозиции — графика и листы из рукописных дневников автора. Художник сам помог отобрать для выставки те произведения, в которых его внутренний мир проявляется особенно ярко. «Никакой строгой хронологии или тематических разделов нет — скорее моментальный снимок внутреннего ландшафта автора», — рассказали организаторы.