Что мешает калининградской музыке: эксперты назвали три главных проблемы

В Калининграде есть отличные музыканты — но им довольно сложно расти в профессиональном плане. Причин несколько — экономика, наличие площадок и технических специалистов, отношение слушателей. Три главных препятствия обсудили идеолог «Калининградской музыкальной ночи» Вадим Хлебников и урбанист Святослав Мурунов в подкасте, который посвящён фестивалю.

1. Структура поддержки

Одна из главных проблем — это отсутствие контакта между музыкантами и городом. У общества нет сформированного отношения к артистам, часто это не воспринимается как «серьёзное дело». «Люди хотят сочинять музыку, но публика к этому не готова», — объяснил Мурунов.

Отчасти проблема в том, что слушатели не имеют «точек контакта» с местной музыкой. Аудитории просто негде услышать этих исполнителей, чтобы сформировать о них мнение, а если и захочется кого-то поддержать — сложно понять, как.

Есть и ещё одна беда: в Калининграде почти отсутствует музыкальное просвещение для взрослых — поэтому люди слушают то, к чему привыкли.

Пользы от локальной музыки зачастую не видят не только зрители, но и инвесторы, которые могли бы вкладываться в организацию концертов. Сейчас, по словам экспертов, всё держится на личных контактах и доброй воле нескольких предпринимателей — но такая модель не может работать постоянно.

2. Профессиональная среда

Если в городе есть музыканты, они не могут существовать сами по себе — нужна индустрия. Учебных заведений, которые выпускают артистов, в Калининграде достаточно, но не хватает «обвязки» — звукорежиссёров, продюсеров, менеджеров.

«Цивилизованной продюсерской деятельности сегодня нет, но она неизбежно нужна, — считают эксперты. — Любому творческому человеку нужен не только карьерный рост, но и среда, <...> где ты постоянно находишься в профессиональном сообществе, обмениваешься контактами, заказами, технологиями. А если нет среды — сколько ни плати, человек отсюда уедет».

Отдельная тема — музыкальная критика. Она очень немногочисленна, не институциализированна и ограничена личными знакомствами с музыкантами, а потому не всегда объективна, считает Хлебников.

3. Культурные пространства

Один из самых острых моментов касается концертных площадок. Город не может себе позволить открыть культурный центр в каждом районе: это слишком дорого.

Выходом становятся бары: такое заведение не требует дотаций, у него понятная коммерческая логика, и там можно проводить самые разные мероприятия. Такие примеры в Калининграде есть, но они привлекают не очень много людей. «Восприятие бара как культурного центра, где можно что-то почерпнуть, кроме напитков, не распространено», — отмечает Хлебников.

Но за этим решением скрывается компромисс. Главная цель владельца бара — не воспитание музыканта или его аудитории, а привлечение гостей. Это неизбежно меняет и качество звука, и отношение к артисту.

Обозначить, а где-то и решить перечисленные проблемы должен новый фестиваль. «Калининградская музыкальная ночь», как рассчитывают организаторы, поможет познакомить зрителей с новыми артистами, протестировать новые форматы и площадки, а также объединить профессиональное сообщество.