Новый проект гостиницы напротив башни Врангеля получил одобрение историко-культурной экспертизы

Строительство планируют развернуть на территории бывшей кондитерской фабрики, которая располагалась в здании цейхгауза Врангелевского кирасирского полка. Корпуса снесли в 2016 году, и с тех пор участок площадью 7 029 м 2 оставался пустым. Разрешение на строительство, выданное в июне 2021 года, так и не было реализовано.

В 2021 году архитектурный совет Калининградской области одобрил концепцию ТЦ на пересечении Пролетарской, Черняховского и Озёрного проезда. Тогда власти не приняли проект и отправили его на доработку . Новую версию экспертам представили в апреле 2026 года.

В 2021 году речь шла о строительстве «торгово-административного центра». В новых документах уже говорится о «многофункциональном здании с гостиницей» — планируется, что в ней будет 284 номера, ресторан и подземная автостоянка.

Ключевой компромисс — высота. В первоначальном проекте здание было выше, но архитектурный совет и служба охраны памятников настаивали на соблюдении высотных ограничений. В финальной версии высота будущей гостиницы — 19,2 метра вместо отвергнутых 25.

Фасады, как и предполагалось в 2021 году, решены в «кирпичной» стилистике, чтобы соответствовать окружающей исторической застройке. В акте экспертизы уточняется: здание будет облицовано красным и светло-бежевым кирпичом, а также композитными панелями и металлическими рейками. Это решение перекликается с вариантом 2020 года, который был одобрен архитектурным советом.

Будущая гостиница находится в зоне плотной исторической застройки: жилой дом 1925 года постройки находится всего в девяти метрах от котлована. Поэтому нужно будет работать с соблюдением предосторожностей, а также проводить постоянный мониторинг технического состояния соседних зданий. При обнаружении археологических объектов или исторических захоронений работы должны быть немедленно приостановлены.