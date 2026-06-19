Как пройдёт День памяти и скорби в Калининградской области (программа)

В понедельник, 22 июня, вся Россия будет отмечать печальную дату — 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. По всей стране на зданиях госучреждений приспустят флаги, а на мемориалах будут возлагать цветы. «Клопс» рассказывает, какие акции пройдут в Калининграде и области.

День памяти и скорби в Калининграде6+

В понедельник, 22 июня, состоятся памятные мероприятия, посвящённые началу Великой Отечественной войны.

Торжественное возложение цветов пройдёт у мемориального комплекса 1 200 воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме Кёнигсберга. Сбор участников в 03:50 у часовни Георгия Победоносца. Церемония начнётся в 04:00.

Днём Калининград присоединится к Всероссийским акциям «Свеча памяти» и «Белый журавлик». Они пройдут в учреждениях культуры, спорта, молодёжной политики и образования. Для детей в пришкольных лагерях и загородных центрах проведут лекции-беседы.

В музее «Фридландские ворота» покажут документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой»0+ 1942 года. Вход по билету в музей, начало в 11:30.

В «Маяковке» пройдёт час памяти «Эхо прошедшей войны»12+. Начало в 12:00, вход свободный.

В Детской библиотеке им. Ю. Н. Иванова час памяти будет называться «Тот самый первый день войны»0+ — начало в 10:00.

В библиотеке мкр. А. Космодемьянского проведут лекцию «История короткой жизни и подвига»0+. Начало также в 10:00.

Патриотическая акция «Не погаснет памяти свеча»6+ состоится в субботу, 20 июня, в библиотеке им. А. М. Горького. В ней примет участие КРОО «Дети войны».