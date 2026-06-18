Оплот борьбы с безвкусицей: к столетию Янтарной мануфактуры в Калининграде откроют особую выставку

В Музее янтаря готовятся отметить столетие Государственной янтарной мануфактуры. В пятницу, 26 июня, откроется выставка, посвящённая истории предприятия. Подробности «Клопс» рассказали в пресс-службе музея.

Янтарную мануфактуру в Кёнигсберге основали в 1926 году. У неё были филиалы в Берлине и Данциге, а чуть позже появились представительства в Париже, Лондоне, Вене, Брюсселе и Нью-Йорке.

В первой половине XX века именно эта организация во многом определила, каким будет искусство обработки сукцинита. Работники Мануфактуры подняли уровень художественной обработки янтаря, помешав таким образом распространению безвкусицы и китча.

«Мануфактура привлекала прогрессивных художников, скульпторов для разработки нового дизайна, — говорится в описании выставки. — Самостоятельные художники подражали её стилю и заимствовали элементы дизайна. Выработанный ею язык форм, набор техник обработки янтаря являются эталонными и занимают достойное место в истории искусства».

Сегодня в собрании Калининградского музея янтаря хранится более 130 изделий Янтарной мануфактуры. В 2022 году эту коллекцию представляли в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского в Москве. Годом позже в Калининграде вышла книга Виктории Резчиковой «Янтарная мануфактура», основанная на многолетней архивной работе.

Новая выставка расскажет об истории предприятия с момента его открытия и до 1945 года. В экспозиции будут представлены изделия из коллекции музея, а также работы современных художников, продолжающих и переосмысляющих стилистику мануфактуры.

У многих калининградцев с Янтарной мануфактурой ассоциируется старинное здание на улице Портовой, 3. Оно имеет статус памятника архитектуры и готовится через несколько лет стать филиалом Музея янтаря. Исторические фотографии и информационные постеры, посвящённые истории здания, также станут частью выставки.

Экспозиция разместится в зале «Галерея». Она будет работать до 2 августа.