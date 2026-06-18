Замок Инстербург в Черняховске получит 6,4 млн рублей на проведение мероприятий, ремонт и расширение мастерских

Замок Инстербург в Черняховске получит 6,4 млн рублей на запуск «Открытого фондохранилища», ремонт залов и расширение мастерских. Работы планируют завершить к концу 2027 года. Соответствующая информация появилась на сайте Фонда президентских грантов.

Авторы проекта — НКО «Фонд «Дом-Замок»». В этом году организация выиграла грант президентского фонда в седьмой раз подряд.

На реализацию проекта выделено 3,8 млн рублей, софинансирование составит 2,5 млн. Сроки — с 1 июля 2026-го по 30 ноября 2027-го.

Часть средств планируют направить на ремонт. Он затронет пять объектов:

часть коридора второго этажа главного корпуса, «Геральдический» зал, зал «Нарния», часть подвалов, часть помещений бывшей конюшни.

Кроме ремонта, в замке сделают новую навигацию: информационные щиты, указатели и таблички. Будет обновлена постоянная экспозиция, а также появится «Открытое фондохранилище» — формат, при котором музейные запасники доступны для просмотра.

На средства гранта будут проводить мероприятия: экскурсии, открытые лекции, выставки, концерты. Конкретный план пока находится в разработке, его представят на презентации 5 июля.

Кроме того, а Инстербурге продолжат обустраивать мастерские — столярную, керамическую и швейную. В них будут делать предметы для нужд музея и молодёжного театра, а также для обустройства территории. Ещё там планируют проводить мастер-классы.

«Необходимо подчеркнуть, что все мероприятия проекта не являются указаниями сверху, а представляют собой пример развития общественных инициатив, практик самоорганизации горожан, формирования культуры добровольчества и волонтёрства»,

Работы тоже ведутся силами активистов. В научной части задействованы историки, архитекторы, реставраторы и искусствоведы, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Авторы проекта подчеркнули, что все инициативы согласуют с епархией, которой принадлежит замок, и службой охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Проект подводит итоги 30-летия деятельности энтузиастов на территории замка, а также приурочен к 690-летию со дня его основания.