«Не объекты опеки, а хранители памяти»: в Озёрске снимут 10 фильмов о выдающихся местных пенсионерах

Проект «Живые истории Озёрска» победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Активисты планируют записать 10 видеоинтервью с представителями старшего поколения и подготовить передвижную выставку. Подробности — в материале «Клопс».

Проект посвящён сохранению устной истории Озёрского округа. Одна из целей — вовлечь в краеведческую работу жителей старшего поколения.

«Сегодня колоссальный жизненный и трудовой опыт тех, кто восстанавливал край в послевоенные годы, уходит в прошлое незадокументированным, а сами пенсионеры часто сталкиваются с чувством социальной невостребованности, — говорится в описании инициативы. — Проект меняет эту парадигму: пожилые люди становятся не объектами социальной опеки, а главными героями, авторами и хранителями исторического наследия региона».

На базе центра «Крупорушка» сформируют сообщество активных краеведов. Для них будут проводить тематические встречи, а также пешеходные и автобусные экскурсии, которые помогут пенсионерам погрузиться в историю и восстановить личные воспоминания.

Кроме того, активисты создадут документальный архив. Команда проекта соберёт и оцифрует семейные материалы, а также запишет десять глубинных видеоинтервью с представителями старшего поколения. На основе этих материалов подготовят передвижную выставку.

Завершится проект большим итоговым мероприятием, на котором жителям округа представят получившийся видеоархив и фотовыставку.

«В результате реализации проекта его участники — пожилые жители города — получат широкое общественное признание, почувствуют искреннюю благодарность земляков, осознают историческую ценность своего жизненного пути и обретут новый стимул для активного долголетия», — обещают авторы проекта.