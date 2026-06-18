«Не объекты опеки, а хранители памяти»: в Озёрске снимут 10 фильмов о выдающихся местных пенсионерах

Проект «Живые истории Озёрска» победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Активисты планируют записать 10 видеоинтервью с представителями старшего поколения и подготовить передвижную выставку. Подробности — в материале «Клопс».
Проект посвящён сохранению устной истории Озёрского округа. Одна из целей — вовлечь в краеведческую работу жителей старшего поколения.
«Сегодня колоссальный жизненный и трудовой опыт тех, кто восстанавливал край в послевоенные годы, уходит в прошлое незадокументированным, а сами пенсионеры часто сталкиваются с чувством социальной невостребованности, — говорится в описании инициативы. — Проект меняет эту парадигму: пожилые люди становятся не объектами социальной опеки, а главными героями, авторами и хранителями исторического наследия региона».
На базе центра «Крупорушка» сформируют сообщество активных краеведов. Для них будут проводить тематические встречи, а также пешеходные и автобусные экскурсии, которые помогут пенсионерам погрузиться в историю и восстановить личные воспоминания.
Кроме того, активисты создадут документальный архив. Команда проекта соберёт и оцифрует семейные материалы, а также запишет десять глубинных видеоинтервью с представителями старшего поколения. На основе этих материалов подготовят передвижную выставку.
Завершится проект большим итоговым мероприятием, на котором жителям округа представят получившийся видеоархив и фотовыставку.
«В результате реализации проекта его участники — пожилые жители города — получат широкое общественное признание, почувствуют искреннюю благодарность земляков, осознают историческую ценность своего жизненного пути и обретут новый стимул для активного долголетия», — обещают авторы проекта.
Активисты подчёркивают: в городской библиотеке Озёрска представлено немного материалов, посвящённых городу, а после закрытия в 2020 году краеведческого музея местные жители фактически лишились пространства для исторического диалога.
Актуальность инициативы подтверждают и результаты опроса, проведённого среди пожилых жителей города. Все респонденты заявили, что хотят лучше узнать историю Озёрска и Калининградской области, 90% участников назвали экскурсии наиболее интересной формой просвещения, а 86% выразили готовность делиться собственными воспоминаниями.
На проект выделено 992,3 тысячи рублей, ещё почти 280 тысяч составит софинансирование. Общий бюджет инициативы превышает 1,27 млн рублей.
Реализовывать проект будет общественно-культурный центр «Крупорушка». Работа продлится с сентября 2026-го по январь 2027 года.
Музеи Калининграда, Гусева и Славска выиграли три гранта на общую сумму около 7,4 млн рублей.