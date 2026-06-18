«Матушка-земля» и другие хиты: Татьяна Куртукова выступит с концертом в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в среду, 15 июля, выступит Татьяна Куртукова. Концерт пройдёт в рамках нового тура «Матушка-земля». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Название тура отсылает к одноимённому хиту артистки, который принёс ей всероссийскую известность и стал одним из самых популярных фолк-синглов последних лет.

«Мне как артисту невероятно радостно видеть, что мои песни откликаются не просто у большого количества людей — они откликаются у очень разных слушателей, как взрослых, так и совсем юных. Для всех вас мы готовим красочное шоу, в котором переплетаются русский традиционный код и современное звучание», — рассказала певица.

Зрителей ждёт большая концертная программа, в которой прозвучат самые известные композиции исполнительницы. По словам организаторов, каждая песня станет отдельной историей со своей драматургией и визуальным оформлением.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».