«Я тебя никогда не забуду»: в Светлогорске покажут рок-оперу «Юнона» и «Авось»

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в субботу, 14 августа, одну из самых известных постановок в истории российского музыкального театра — рок-оперу «Юнона» и «Авось». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В Светлогорске представят постановку Государственного театра под руководством народного артиста России Алексея Рыбникова. Спектакль основан на произведении, созданном композитором совместно с поэтом Андреем Вознесенским, и возвращает зрителей к первоначальному авторскому замыслу.

Премьера рок-оперы состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. Почти четыре десятилетия история любви графа Николая Резанова и юной Кончиты неизменно собирает полные залы и остаётся одной из самых узнаваемых постановок отечественной сцены.

«В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой городской музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора», — отмечают организаторы.

Начало в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».