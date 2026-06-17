Наташа Королёва рассказала, как ей удалось похудеть, и выложила красноречивый снимок в легинсах

Наташа Королёва выложила снимок из спортзала. Поклонники звезды отметили, что он похудела и выглядит заметно более подтянутой. Фотографией певица поделилась в соцсетях.

На снимке артистка позирует в полупрозрачных легинсах и белом топе. Королёва подчеркнула, что очень довольна своим видом и рада, что смогла вернуться к одежде, которая ей нравится.

«Вас переполняет чувство гордости за себя любимого, когда ты понимаешь, что сбросил лишние килограммы и теперь можешь напялить свои любимые легинсы и покрасоваться? Лично меня — да, переполняет», — написала Королёва.

Певица поделилась с подписчиками, как ей удалось сбросить лишние килограммы. В основе программы — регулярные занятия в зале и белковое питание. Вдобавок артистка принимает препарат, назначенный врачом.

По словам Королёвой, заняться спортом она решила ради собственного здоровья. Сейчас артистке удалось избавиться от пяти лишних килограммов.

Наташа Королёва выступит в Светлогорске 17 августа. Концерт12+ пройдёт в «Янтарь-Холле». Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».