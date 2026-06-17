Старинное здание бывшего роддома №1 на Клинической планируют привести в порядок, сохранив уникальные фасады

Старинный корпус больницы на Клинической планируют отремонтировать. Проект уже прошёл историко-культурную экспертизу. Соответствующий акт опубликован на сайте региональной службы охраны объектов культурного наследия.

Старинная больница

Дом №81-81а — это трёхэтажное здание на высоком цоколе. Сейчас оно входит в состав Регионального перинатального центра.

Однако история этого дома началась гораздо раньше — в 1764 году, когда коммерческий советник Фридрих Фаренхайт и его сын Иоганн выделили более 50 тысяч гульденов на строительство больницы при приюте для бедных. В 1860-х на месте снесённых жилых домов возвели больничный комплекс.

«Данное здание считается первым в Кёнигсберге образцом архитектурного стиля неоклассицизма», — указано в исторической справке.

Комплекс находится на берегу бывшего Замкового, а теперь Нижнего пруда. Помимо главного здания, в ансамбль входит западный корпус (№81а), а также ограждение с кирпичными столбами и даже подземное убежище времён Второй мировой войны, которые тоже являются частью памятника.

Главная ценность здания — это его фасады. Облицовка выложена из пустотелого кирпича двух цветов: красного и жёлтого. Декоративные элементы выполнены не из лепнины, а из кирпича — и это главная сложность предстоящего ремонта.

Ещё одно достоинство здания — карнизы. К примеру, перемычка между первым и вторым этажами украшена орнаментом с четырёхлистником. На фасадах также сохранились кованые ажурные накладки и люкарны — окна чердака, которые выходят на скаты крыши.

Здание пострадало во время войны. В документах упоминаются «повреждения кирпичной кладки пулями и снарядами». Специалисты сочли их «историческим элементом», то есть эти отметины — не дефект, а часть истории здания.

Дом на Клинической уникален ещё и тем, что больница не прекращала работу, даже когда город штурмовала Красная армия. Как сказано в документах, «данное медицинское учреждение являлось единственным, продолжавшим функционировать в период штурма Кёнигсберга и после его окончания, оказывая помощь раненым вплоть до последнего момента». После войны здесь открылся Калининградский родильный дом №1.