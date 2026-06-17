Старинное здание бывшего роддома №1 на Клинической планируют привести в порядок, сохранив уникальные фасады

Старинный корпус больницы на Клинической планируют отремонтировать. Проект уже прошёл историко-культурную экспертизу. Соответствующий акт опубликован на сайте региональной службы охраны объектов культурного наследия.
Старинная больница
Дом №81-81а — это трёхэтажное здание на высоком цоколе. Сейчас оно входит в состав Регионального перинатального центра.
Однако история этого дома началась гораздо раньше — в 1764 году, когда коммерческий советник Фридрих Фаренхайт и его сын Иоганн выделили более 50 тысяч гульденов на строительство больницы при приюте для бедных. В 1860-х на месте снесённых жилых домов возвели больничный комплекс.
«Данное здание считается первым в Кёнигсберге образцом архитектурного стиля неоклассицизма», — указано в исторической справке.
Комплекс находится на берегу бывшего Замкового, а теперь Нижнего пруда. Помимо главного здания, в ансамбль входит западный корпус (№81а), а также ограждение с кирпичными столбами и даже подземное убежище времён Второй мировой войны, которые тоже являются частью памятника.
Главная ценность здания — это его фасады. Облицовка выложена из пустотелого кирпича двух цветов: красного и жёлтого. Декоративные элементы выполнены не из лепнины, а из кирпича — и это главная сложность предстоящего ремонта.
Ещё одно достоинство здания — карнизы. К примеру, перемычка между первым и вторым этажами украшена орнаментом с четырёхлистником. На фасадах также сохранились кованые ажурные накладки и люкарны — окна чердака, которые выходят на скаты крыши.
Здание пострадало во время войны. В документах упоминаются «повреждения кирпичной кладки пулями и снарядами». Специалисты сочли их «историческим элементом», то есть эти отметины — не дефект, а часть истории здания.
Дом на Клинической уникален ещё и тем, что больница не прекращала работу, даже когда город штурмовала Красная армия. Как сказано в документах, «данное медицинское учреждение являлось единственным, продолжавшим функционировать в период штурма Кёнигсберга и после его окончания, оказывая помощь раненым вплоть до последнего момента». После войны здесь открылся Калининградский родильный дом №1.
Современное состояние и ремонт
Обследование проводили в январе 2025 года. Вердикт экспертов такой: здание находится в ограниченно работоспособном состоянии.
Проблем, согласно документам экспертизы, несколько. На стенах зафиксировали трещины, выпадение кирпичей, разрушение облицовки и выветривание швов. Цоколь страдает от грибка и плесени, а местами и зарастает травой.
Сложная по конструкции крыша тоже пострадала от времени: древесина частично размягчилась, потрескалась и начала гнить, а часть слуховых окон забита досками и фанерой, из-за чего страдает вентиляция. Деревянные перекрытия частично обрушились и прогнили, а металлические пострадали от коррозии.
Внутри здания тоже есть проблемы. Более 130 дверей подлежат замене, исторические окна утеряны, а некоторые и вовсе заложены кирпичом.
План работ:
- полная замена кровельных покрытий, восстановление стропильной системы и деревянных балок;
- очистка фасадов и их гидрофобизация (обработка специальным составом, отталкивающим воду);
- восстановление архитектурных элементов на фасадах;
- реставрация исторической двери;
- замена инженерных сетей, переоборудование теплопункта;
- устройство новой отмостки, ремонт крылец и козырьков, а также монтаж ограждений и переходных мостиков.
«Проектная документация соответствует требованиям задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, — говорится в акте. — Работы не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта».
Заказчик экспертизы — Фонд капитального ремонта, подрядчик — ООО «Лестер».
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