От Backstreet Boys до «Руки Вверх»: в замке «Нойхаузен» устроят летний концерт с проверенными хитами

В замке «Нойхаузен» в субботу, 11 июля, состоится кавер-концерт группы «Громче». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Летний вечер на площади замка обещает превратиться в большой музыкальный праздник с живым звуком и танцами под знакомые хиты. На сцену — энергичный калининградский бенд, в репертуаре которого — популярные российские и зарубежные композиции разных лет.

Публику ждёт своеобразное музыкальное путешествие: в программе прозвучат песни Backstreet Boys, Jennifer Lopez, группы «Руки Вверх» и Татьяны Булановой. Организаторы обещают атмосферу, в которой «каждая песня узнаётся с первых нот, а настроение остаётся на максимуме до самого финала».

Начало концерта — в 19:00. Билеты без наценки можно приобрести на «Клопс Афише».

До 25 июня по промокоду «ЗАМОК500» действует скидка 500 рублей.