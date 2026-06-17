«То, что она рисует, мне легло на душу»: супруг помог жене-художнице воплотить мечту и создать галерею в Калининграде

В музее «Новая синагога» открылась выставка Людмилы Бальцер «О городе и для души»0+. Художница поделилась, что планирует создать в Калининграде собственную галерею. Подробности — в материале «Клопс». Выставка «О городе и для души», открывшаяся во вторник, 16 июня, приурочена к 80-летию региона. Экспозиция занимает два зала, и первый из них целиком посвящён пейзажам Калининграда и области. «Удивительно светлые работы, от них сразу становится так хорошо и спокойно», — поделилась одна из посетительниц.

Директор музея «Новая синагога» Юлия Ойсбойт рассказала, что выбрала работы Людмилы Бальцер благодаря необычному взгляду на привычное. «Даже в каких-то глубинах, в каких-то, может быть, невзрачных местах очень важно видеть красоту этого мира», — сказала она, открывая выставку. Сыграла свою роль и личность самой художницы. «Когда мы встретились с Людмилой, я просто влюбилась в неё — настолько возвышенный, настолько серьёзный это человек, который живёт своим творчеством», — поделилась Юлия Ойсбойт. Второй зал, уже не связанный с Калининградской областью, посвящён разным жанрам: здесь есть и цветы, и натюрморты, и городские пейзажи. Представлено и несколько книг Людмилы Бальцер: некоторые она написала сама, другие — в соавторстве.

Будущая галерея В Калининградской области прошло уже несколько выставок Людмилы Бальцер. Работы художницы можно было увидеть, например, во «Фридландских воротах» и Гусевском музее. Это временные проекты, но уже в этом году художница планирует сменить формат и открыть собственную галерею. Она будет находиться на Ленпроспекте — помещение уже выкупили, осталось только его обустроить. Открытие запланировано на осень. Людмила Бальцер планирует регулярно показывать новые работы. «Я хочу, чтобы люди, проходя мимо, видели, что у нас экспозиция меняется — например, раз в месяц. Будет афиша, и там указано, какая сейчас тема: натюрморт, лето, осень», — объяснила она.

По словам Бальцер, выбирать есть из чего: в личной коллекции художницы около 500 масляных картин, более 1 000 акварелей, а также графические и пастельные работы. И она продолжает рисовать, поэтому обновлять экспозицию в галерее можно будет без труда. Художница подчеркнула, что воплотить мечту ей помогает муж Владимир. Будущие супруги познакомились ещё в школе, они вместе уже больше полувека. Много лет Людмила ездила вместе с мужем-военным по разным городам, а теперь он помогает ей развиваться в творчестве. Сам Владимир рассказывает о картинах супруги так: «Когда появились первые 500 работ маслом, я подумал: ничего себе, сколько стоят все эти краски, рамы, подрамники и так далее. Когда стало под тысячу масляных работ, я начал радоваться, потому что она (Людмила — ред.) была всё время довольна. То, что она рисует, мне легло на душу, и я решил поддерживать её во всём». С помощью супруга художница устраивала выставки в разных городах Германии, Австрии и Испании. Её работы выкупали коллекционеры и музеи, она иллюстрировала книги и сотрудничала с культурными фондами. «Я иногда подходила к мужу и говорила: мне нужны краски — и называла цифру. И на следующий день получала в два раза больше», — поделилась художница. В Калининград Бальцеры переехали около года назад: до 2018 года супруги жили в Германии, а потом в других регионах России. Художница признаётся, что до сих пор чувствует себя чуть-чуть иностранкой, поэтому поддержка мужа и новых друзей очень для неё важна.

Галереей планы Людмилы не ограничивается: семья художницы работает над изданием альбома о Калининграде, книгами, открытками и календарями. Один из будущих проектов — краеведческое издание с иллюстрациями Людмилы Бальцер.