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Саундтреки мирового кино и гении органной музыки: 4 концерта недели в Калининградской филармонии

19:10
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На этой неделе Калининградская филармония подготовила четыре совершенно разные программы. В афише нашлось место и знаменитым саундтрекам, и органной классике, и музыкальному спектаклю по мотивам любимых фильмов. Рассказываем о концертах, которые пройдут с 18 по 21 июня. 

1. «Саундтреки Циммера, Дженкинса, Уильямса» 12+

18 июня, четверг, 19:00

Концерт посвящён трём успешным кинокомпозиторам, музыка которых будоражит зрителей и с первых нот возвращает в сюжеты легендарных блокбастеров. Мелодии прославленных сочинителей прозвучат в исполнении солистов, органа и инструментального ансамбля.

«Карл Дженкинс — мультиинструменталист и композитор, Ханс Циммер — один из наиболее инновационных композиторов в мировой киноиндустрии, Джон Уильямс заслуженно (52 номинации на «Оскар» тому подтверждение) именуется «голливудским гением». Эти фамилии известны всем современным любителям кино и хорошей современной музыки», — говорится об авторах.

В программе:

  1. Х. Циммер  —  Песня из к/ф «No time to die» («Не время умирать»);
  2. Х. Циммер — Музыка из фильма «Гладиатор»;
  3. Х. Циммер – Музыка из фильма «Interstellar» («Интерстеллар»);
  4. Х. Циммер – Музыка из сериала «Шерлок Холмс»;
  5. Х. Циммер — Музыка из фильма «Темный рыцарь»;
  6. Х. Циммер — Музыка из компьютерных игр Call of Duty («Зов долга»), Crysis 2 («Кризис») и др.;
  7. К. Дженкинс – Palladio («Палладио»);
  8. К. Дженкинс — The Armed man («Вооружённый человек») («A mass for Peace» («Месса мира»);
  9. К. Дженкинс — And the Mother did weep («И мать заплакала»), Stabat Mater («Мать скорбящая стояла»);
  10. К. Дженкинс —  Adeamus («Мы на правильном пути»);
  11. Дж. Уильямс — Имперский марш из фильма «Звездные войны»;
  12. Дж. Уильямс  — Саундтрек из фильма «Список Шиндлера»;
  13. Дж. Уильямс  — Саундтрек из фильма «Гарри Поттер»;
  14. Дж. Уильямс  —  Raiders March (Марш рейдеров), музыка из фильма «Индиана Джонс»); 
  15. Дж. Уильямс  — Музыка из игры «Heroes of might and magic» («Герои меча и магии»).
Саундтреки мирового кино и гении органной музыки: 4 концерта недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

2. «Орган сквозь века: гении и их музыка» 6+

19 июня, пятница, 19:00

Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова представит программу, объединяющую произведения разных эпох — от барокко до французского романтизма. Ведущая вечера — М. Иргашева.

Публика услышит музыку Иоганна Себастьяна Баха — его знаменитую Токкату и фугу ре минор, хоральные прелюдии, а также органную версию концерта Вивальди и арию из Оркестровой сюиты №3. «Эти сочинения раскрывают не только мастерство Баха, но и его умение переосмысливать и возвышать музыку предшественников», — рассказывают об идее программы.

Романтическую сторону органа раскроют произведения Феликса Мендельсона: «Его Соната №6 — это пример глубокого лиризма и новаторства, благодаря которому инструмент обрёл новое звучание в XIX веке».

Сочинения Сезара Франка и Гастона Белье — эталонные образцы французской органной традиции. «Пасторальная лирика Франка и виртуозная Токката Белье завершат путешествие по эпохам, показав, как орган вдохновлял композиторов на создание ярких и эмоциональных произведений», — следует из анонса.

Саундтреки мирового кино и гении органной музыки: 4 концерта недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

3. «Музыка, покорившая мир». Орган, рояль, скрипка  6+

20 июня, суббота, 18:00

На сцене выступят лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано), а также лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган) и Елена Токовинина (скрипка). Три инструмента объединятся в ансамбле, раскрывая богатство и многогранность классической музыки.

В исполнении музыкантов прозвучат произведения, вошедшие в золотой фонд мировой классики:

  1. Т. Альбинони — Адажио;
  2. А. Вивальди – «Шторм» из концерта «Времена года»;
  3. Л. Ван Бетховен – «К Элизе»;
  4. А. Паскулли – «Сувенир из Неаполя»;
  5. П. И. Чайковский – «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»;
  6. Ф. Шопен – Фантазия-экспромт;
  7. Ж. Бизе — А. Бубельников – сюита на темы «Кармен»;
  8. Дж. Уильямс – «Список Шиндлера»;
  9. Ф. Лист – Венгерская рапсодия №2;
  10. И. С. Бах – Токката и фуга ре минор.
Саундтреки мирового кино и гении органной музыки: 4 концерта недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

4. «Музыка кино». Театрализованное шоу 6+

21 июня, воскресенье, 18:00

«Фееричный музыкальный спектакль перенесёт вас в закулисный мир кинематографа. Вместе с артистами и музыкантами филармонии вы окунетесь в атмосферу съёмочной площадки и почувствуете себя настоящим киногероем, увидите то, как рождается та или иная роль, откроете секреты закулисной жизни артистов», — анонсируют постановку.

Во время представления прозвучат российские и западные хиты. В том числе шедевры мировой классики, песни и мелодии из знаменитых голливудских лент и шлягеры из советских фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Три мушкетера», «В джазе только девушки», «Ах, водевиль», «Мимино», «Пятый элемент», «Здравствуйте, я ваша тётя», «Титаник», «Обыкновенное чудо», «Бриллиантовая рука». 

В составе исполнителей: 

  1. Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии (дирижеры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов), Людмила Пудовикова (рояль).
  2. Солисты и артисты филармонии: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Александр Дудницкий, Виктория Бобкова; лауреаты международных конкурсов Ксения Азарнина, Александр Иванников, Динара Сарсекеева, Руслан Омиров, Юлия Василькова (лауреат Премии Калининградской области «Признание»); Максим Кузнецов.
  3. Танцевальная группа Ансамбля песни и пляски Дважды Краснознаменного Балтийского флота, хореограф — заслуженный артист РФ К. Кириллов. 
Саундтреки мирового кино и гении органной музыки: 4 концерта недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

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