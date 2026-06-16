Саундтреки мирового кино и гении органной музыки: 4 концерта недели в Калининградской филармонии

На этой неделе Калининградская филармония подготовила четыре совершенно разные программы. В афише нашлось место и знаменитым саундтрекам, и органной классике, и музыкальному спектаклю по мотивам любимых фильмов. Рассказываем о концертах, которые пройдут с 18 по 21 июня.
1. «Саундтреки Циммера, Дженкинса, Уильямса» 12+
18 июня, четверг, 19:00
Концерт посвящён трём успешным кинокомпозиторам, музыка которых будоражит зрителей и с первых нот возвращает в сюжеты легендарных блокбастеров. Мелодии прославленных сочинителей прозвучат в исполнении солистов, органа и инструментального ансамбля.
«Карл Дженкинс — мультиинструменталист и композитор, Ханс Циммер — один из наиболее инновационных композиторов в мировой киноиндустрии, Джон Уильямс заслуженно (52 номинации на «Оскар» тому подтверждение) именуется «голливудским гением». Эти фамилии известны всем современным любителям кино и хорошей современной музыки», — говорится об авторах.
В программе:
- Х. Циммер — Песня из к/ф «No time to die» («Не время умирать»);
- Х. Циммер — Музыка из фильма «Гладиатор»;
- Х. Циммер – Музыка из фильма «Interstellar» («Интерстеллар»);
- Х. Циммер – Музыка из сериала «Шерлок Холмс»;
- Х. Циммер — Музыка из фильма «Темный рыцарь»;
- Х. Циммер — Музыка из компьютерных игр Call of Duty («Зов долга»), Crysis 2 («Кризис») и др.;
- К. Дженкинс – Palladio («Палладио»);
- К. Дженкинс — The Armed man («Вооружённый человек») («A mass for Peace» («Месса мира»);
- К. Дженкинс — And the Mother did weep («И мать заплакала»), Stabat Mater («Мать скорбящая стояла»);
- К. Дженкинс — Adeamus («Мы на правильном пути»);
- Дж. Уильямс — Имперский марш из фильма «Звездные войны»;
- Дж. Уильямс — Саундтрек из фильма «Список Шиндлера»;
- Дж. Уильямс — Саундтрек из фильма «Гарри Поттер»;
- Дж. Уильямс — Raiders March (Марш рейдеров), музыка из фильма «Индиана Джонс»);
- Дж. Уильямс — Музыка из игры «Heroes of might and magic» («Герои меча и магии»).
2. «Орган сквозь века: гении и их музыка» 6+
19 июня, пятница, 19:00
Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова представит программу, объединяющую произведения разных эпох — от барокко до французского романтизма. Ведущая вечера — М. Иргашева.
Публика услышит музыку Иоганна Себастьяна Баха — его знаменитую Токкату и фугу ре минор, хоральные прелюдии, а также органную версию концерта Вивальди и арию из Оркестровой сюиты №3. «Эти сочинения раскрывают не только мастерство Баха, но и его умение переосмысливать и возвышать музыку предшественников», — рассказывают об идее программы.
Романтическую сторону органа раскроют произведения Феликса Мендельсона: «Его Соната №6 — это пример глубокого лиризма и новаторства, благодаря которому инструмент обрёл новое звучание в XIX веке».
Сочинения Сезара Франка и Гастона Белье — эталонные образцы французской органной традиции. «Пасторальная лирика Франка и виртуозная Токката Белье завершат путешествие по эпохам, показав, как орган вдохновлял композиторов на создание ярких и эмоциональных произведений», — следует из анонса.
3. «Музыка, покорившая мир». Орган, рояль, скрипка 6+
20 июня, суббота, 18:00
На сцене выступят лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано), а также лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган) и Елена Токовинина (скрипка). Три инструмента объединятся в ансамбле, раскрывая богатство и многогранность классической музыки.
В исполнении музыкантов прозвучат произведения, вошедшие в золотой фонд мировой классики:
- Т. Альбинони — Адажио;
- А. Вивальди – «Шторм» из концерта «Времена года»;
- Л. Ван Бетховен – «К Элизе»;
- А. Паскулли – «Сувенир из Неаполя»;
- П. И. Чайковский – «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»;
- Ф. Шопен – Фантазия-экспромт;
- Ж. Бизе — А. Бубельников – сюита на темы «Кармен»;
- Дж. Уильямс – «Список Шиндлера»;
- Ф. Лист – Венгерская рапсодия №2;
- И. С. Бах – Токката и фуга ре минор.
4. «Музыка кино». Театрализованное шоу 6+
21 июня, воскресенье, 18:00
«Фееричный музыкальный спектакль перенесёт вас в закулисный мир кинематографа. Вместе с артистами и музыкантами филармонии вы окунетесь в атмосферу съёмочной площадки и почувствуете себя настоящим киногероем, увидите то, как рождается та или иная роль, откроете секреты закулисной жизни артистов», — анонсируют постановку.
Во время представления прозвучат российские и западные хиты. В том числе шедевры мировой классики, песни и мелодии из знаменитых голливудских лент и шлягеры из советских фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Три мушкетера», «В джазе только девушки», «Ах, водевиль», «Мимино», «Пятый элемент», «Здравствуйте, я ваша тётя», «Титаник», «Обыкновенное чудо», «Бриллиантовая рука».
В составе исполнителей:
- Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии (дирижеры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов), Людмила Пудовикова (рояль).
- Солисты и артисты филармонии: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Александр Дудницкий, Виктория Бобкова; лауреаты международных конкурсов Ксения Азарнина, Александр Иванников, Динара Сарсекеева, Руслан Омиров, Юлия Василькова (лауреат Премии Калининградской области «Признание»); Максим Кузнецов.
- Танцевальная группа Ансамбля песни и пляски Дважды Краснознаменного Балтийского флота, хореограф — заслуженный артист РФ К. Кириллов.
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