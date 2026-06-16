Саундтреки мирового кино и гении органной музыки: 4 концерта недели в Калининградской филармонии

Концерт посвящён трём успешным кинокомпозиторам, музыка которых будоражит зрителей и с первых нот возвращает в сюжеты легендарных блокбастеров. Мелодии прославленных сочинителей прозвучат в исполнении солистов, органа и инструментального ансамбля. «Карл Дженкинс — мультиинструменталист и композитор, Ханс Циммер — один из наиболее инновационных композиторов в мировой киноиндустрии, Джон Уильямс заслуженно (52 номинации на «Оскар» тому подтверждение) именуется «голливудским гением». Эти фамилии известны всем современным любителям кино и хорошей современной музыки», — говорится об авторах.

2. «Орган сквозь века: гении и их музыка» 6+

19 июня, пятница, 19:00

Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова представит программу, объединяющую произведения разных эпох — от барокко до французского романтизма. Ведущая вечера — М. Иргашева.

Публика услышит музыку Иоганна Себастьяна Баха — его знаменитую Токкату и фугу ре минор, хоральные прелюдии, а также органную версию концерта Вивальди и арию из Оркестровой сюиты №3. «Эти сочинения раскрывают не только мастерство Баха, но и его умение переосмысливать и возвышать музыку предшественников», — рассказывают об идее программы.

Романтическую сторону органа раскроют произведения Феликса Мендельсона: «Его Соната №6 — это пример глубокого лиризма и новаторства, благодаря которому инструмент обрёл новое звучание в XIX веке».

Сочинения Сезара Франка и Гастона Белье — эталонные образцы французской органной традиции. «Пасторальная лирика Франка и виртуозная Токката Белье завершат путешествие по эпохам, показав, как орган вдохновлял композиторов на создание ярких и эмоциональных произведений», — следует из анонса.