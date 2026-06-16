В Музее курортной моды в Зеленоградске прозвучат мелодии из кино, игр и сериалов

В Музее курортной моды в Зеленоградске в воскресенье, 28 июня, состоится музыкальный вечер, на котором экспонаты «зазвучат» благодаря знакомым мелодиям из кино, сериалов и видеоигр. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Гостей ждёт необычное путешествие по музейным залам, где шляпы, купальные костюмы и платья разных эпох станут частью музыкальной истории. Вместо традиционных романсов прозвучат узнаваемые темы, которые редко можно услышать в музейной тишине.

«Шляпы, купальники, платья — те самые, что когда-то шуршали, кружились и спасали от солнца, — зазвучат заново», — отмечают организаторы.

В программу вечера входят посещение экспозиции и концерт. Гостей встретят приветственным напитком. Начало — в 17:30.

Билеты без сервисного сбора можно приобрести на «Клопс Афише».