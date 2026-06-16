В Калининграде Русский центр искусства в июне представит первую выставку в новом здании на Острове

В Русском центре искусства в Калининграде откроется первая выставка. Проект, который презентуют 24 июня, посвящён художникам соцреализма. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В экспозицию под названием «Живопись, которую мы не потеряли»6+, войдут работы, связанные со становлением Калининградской области. Гости увидят, какие темы и приёмы использовали советские художники, чтобы их искусство могло выполнять сразу две функции: эстетическую и идеологическую.

«С 1930-х до конца 1980-х годов соцреализм был основным направлением, метод которого доминировал над всеми остальными течениями, — говорится в анонсе выставки. — На Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году соцреализм был официально «назначен» главным «начальником» искусства».

В центре внимания у художников-соцреалистов были определённые темы — победа, героический труд, восстановление разрушенных городов, мирная жизнь и память о военном подвиге. Эти работы отличались монументальностью, декоративной насыщенностью и торжественностью.

В экспозиции будут представлены картины, демонстрирующие все особенности соцреализма — например, «Портрет телятницы совхоза "Лесные поляны"» авторства Елены Костенко. Полотна для выставки предоставил коллекционер и основатель Русского центра искусства Рустам Алиев.

«Живопись, которую мы не потеряли» — первая выставка, которую можно будет увидеть в новом здании центра на Октябрьской, 10. Окончательное открытие комплекса запланировано на вторую половину 2027 года.

Прежде проекты Центра искусства демонстрировали на других площадках — например, в здании Музея изобразительных искусств. Несколько выставок прошли за пределами Калининградской области — в Москве и Потсдаме.

Русский центр искусства — частный культурный проект мецената и коллекционера Рустама Алиева. Коллекция центра насчитывает около 1 500 экспонатов. В неё входят работы русских художников второй половины XIX — начала XX века, произведения советского и современного искусства, а также работы авторов, связанных с Кёнигсбергской академией художеств и Нидденской колонией художников.