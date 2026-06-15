«Ты не верь слезам» и «Холодная луна»: Шура на этой неделе даст большой концерт в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в четверг, 18 июня, состоится большой концерт Шуры. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Шура — один из самых узнаваемых и эпатажных артистов 90-х. За годы карьеры певец не раз менял сценический образ и музыкальный стиль, сохраняя при этом собственную творческую индивидуальность.

На концерте прозвучат главные хиты исполнителя — «Твори добро», «Не верь слезам», «Холодная луна», «Отшумели летние дожди» и другие популярные синглы.

«Шура никогда не разрушал рамки — он просто творил так, словно их не существует», — отмечают организаторы.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».