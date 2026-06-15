Как красиво снять город на телефон: в Калининграде в выходные пройдёт уличный мастер-класс от фотографа и видеографа

В Калининграде состоится фотопрогулка от сообщества «Лепота по-калининградски». В субботу, 20 июня, участников ждёт практический мастер-класс по мобильной съёмке на городских улицах и в скверах, сообщают «Клопс Афише» организаторы.

Вместе с фотографом и блогером Алёной Диденко, видеографом Екатериной Лисогор гости пройдут по атмосферным локациям, научатся замечать интересные сюжеты в привычной городской среде и создавать выразительные фото и видео на обычный смартфон.

Маршрут пройдёт через Гостиный сквер, проспект Мира, сквер у драмтеатра и возле памятника «Борющиеся зубры». На каждой остановке участников ждут практические задания, посвящённые композиции, работе со светом, поиску ракурсов, съёмке портретов и коротких роликов для социальных сетей.

Мы хотим показать, что красивые кадры можно находить буквально на каждом шагу.

Для этого не нужна профессиональная техника — достаточно внимательности, любопытства и желания посмотреть на город немного иначе», — отмечают организаторы.

За 2,5 часа участники узнают, как делать атмосферные фотографии, красиво снимать архитектуру и городские детали, работать с настройками смартфона и передавать настроение места через фото и видео. Организаторы обещают максимум практики и минимум сложной теории.

После прогулки группа соберётся в офисе «Западной прессы», где участники смогут посмотреть свои работы на большом экране, получить обратную связь от фотографа, задать вопросы и обсудить результаты в неформальной обстановке за чашкой чая или кофе.

Кроме того, каждый участник получит подборку полезных материалов для мобильной съёмки: фильтры для обработки фотографий, шрифты и переходы для монтажа видео.

Количество мест ограничено: прогулка рассчитана всего на десять человек, чтобы ведущие могли уделить внимание каждому гостю.

Встреча стартует 20 июня в 17:00 у гостиницы «Москва». Стоимость участия — 1 500 рублей. Билеты без наценки можно приобрести на «Клопс Афише».