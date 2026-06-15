После долгого перерыва замок Рагнит в Немане вновь стал музыкальной площадкой

После долгого перерыва замок Рагнит в Немане вновь начал принимать массовые мероприятия. Один концерт уже состоялся, но будут и другие. Об этом «Клопс» рассказал замковый управляющий Евгений Гульник.

Первый концерт в Рагните прошёл в субботу, 13 июня, под открытым небом — площадкой стал внутренний двор замка. Для посетителей выступила группа «КИНГ СОНГ», а дополнили программу фаер-шоу и танцы.

По словам представителя замка, раньше подобные мероприятия были невозможны из-за строительных работ.

«Во внутреннем дворе была строительная площадка, сейчас её перенесли за восточный флигель замка. Поэтому теперь мы можем использовать внутренний двор для массовых мероприятий», — объяснил он.

Июньский концерт не станет единственным — этим летом ворота замка распахнутся ещё не раз. Программа пока находится в разработке. Как только дата следующего концерта станет известна, информацию опубликуют в соцсетях замка.

Вне концертов посетить Рагнит можно только в составе экскурсии. Сейчас в замке продолжаются работы по обустройству: например, идёт строительство таверны.

Деревянный замок Рагнит (изначально Ландесхут) был возведён в 1289 году на месте сожжённой прусской крепости. В начале XV века его перестроили в камне. В XIX веке в Рагните находилась тюрьма, а позже — различные суды. Во время Второй мировой войны замок получил серьёзные повреждения, а в 1976 году во время киносъёмок была взорвана одна из внутренних стен. С 2007 года руины Рагнита имеют статус объекта культурного наследия регионального значения. С 2019 года замок арендует калининградский бизнесмен Иван Артюх, который занимается его возрождением.