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История медицины, фэнтези и секреты медитации: бесплатные мероприятия недели для тех, кто любит узнавать новое

13:15
Анонсы
История медицины, фэнтези и секреты медитации: бесплатные мероприятия недели для тех, кто любит узнавать новое - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

На минувших выходных калининградцы и гости города отметили День России — но это не значит, что яркие мероприятия закончились! Для тех, кто скучает на каникулах или не хочет сидеть дома после работы, «Клопс» подготовил традиционную подборку бесплатных мероприятий.

Управляемая медитация «Зерно»16+

Когда: среда, 17 июня, 13:00

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Психолог Настасья Маркушина проведёт сеанс управляемой медитации под звуки природы. Участники отправятся в путешествие по собственному подсознанию и встретятся с внутренним образом себя. После медитации можно будет обсудить впечатления с психологом.

Важно взять с собой коврики. Вход свободный.

Лекция «Секреты Янтарной мануфактуры: история промышленного гиганта»6+

Когда: четверг, 18 июня, 12:00

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)

Открытая лекция старшего научного сотрудника Музея янтаря Виктории Резчиковой.

Темы лекции:

  1. История предприятия, ставшего центром добычи и обработки янтаря;
  2. Ранее не публиковавшиеся данные о судьбе здания на улице Портовой, 3;
  3. Уникальные техники обработки янтаря;
  4. Главные художники и продукция мануфактуры;
  5. Наследие предприятия.

Вход свободный.

Лекция «Страницы истории. Калининград в кадре: от Кёнигсберга до наших дней»12+

Когда: четверг, 18 июня, 12:00

Где: Библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31) 

В библиотеке пройдёт лекция-погружение, посвящённая истории города. В программе не только рассказ, но и демонстрация редких исторических фотографий и карт.

Вход свободный.

История медицины, фэнтези и секреты медитации: бесплатные мероприятия недели для тех, кто любит узнавать новое - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Презентация книги «Амберланд. Свети долго»16+

Когда: четверг, 18 июня, 19:00

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Павел Погребняков — эксперт в области стратегии и технологических стартапов, гендиректор завода «Ампертекс» в Храброво — представит первый том своей трилогии. 

«Любители истории узнают о подлинных событиях на территории современной Калининградской области. Поклонники фэнтези найдут магию древних верований и эпических сражений. Ценители психологической прозы вновь встретят вечные страсти», — говорится в анонсе.

Вход свободный.

Лекция «Калининградское здравоохранение в период становления области»16+

Когда: пятница, 19 июня, 18:30

Где: Калининградский областной историко-художественный музей (Клиническая, 21)

Историк и доцент БФУ Дмитрий Манкевич расскажет, как создавалась система здравоохранения региона.

О чём пойдёт речь:

  1. какую роль сыграли центр и региональные власти в формировании областной медицины;
  2. с какими вызовами калининградское здравоохранение справилось уже в первое послевоенное десятилетие, а какие остались нерешёнными;
  3. как под влиянием развития медицины менялись заболеваемость и смертность калининградцев.

Вход свободный, по регистрации.

Творческая встреча с фотохудожником Константином Ярковым16+

Когда: пятница, 19 июня, 19:00

Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)

Творческая встреча с членом Союза фотохудожников Калининграда Константином Ярковым. «Его творчество не кричит, не эпатирует. Оно — про душу, про тот самый внутренний свет и теплоту, которые мы иногда боимся показать», — описывают автора организаторы встречи. 

Вход свободный, по регистрации. Ссылка на неё появится позже в соцсетях «Ворот».

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