История медицины, фэнтези и секреты медитации: бесплатные мероприятия недели для тех, кто любит узнавать новое

Фото: архив «Клопс»

На минувших выходных калининградцы и гости города отметили День России — но это не значит, что яркие мероприятия закончились! Для тех, кто скучает на каникулах или не хочет сидеть дома после работы, «Клопс» подготовил традиционную подборку бесплатных мероприятий.

Управляемая медитация «Зерно»16+ Когда: среда, 17 июня, 13:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Психолог Настасья Маркушина проведёт сеанс управляемой медитации под звуки природы. Участники отправятся в путешествие по собственному подсознанию и встретятся с внутренним образом себя. После медитации можно будет обсудить впечатления с психологом. Важно взять с собой коврики. Вход свободный.

Лекция «Секреты Янтарной мануфактуры: история промышленного гиганта»6+ Когда: четверг, 18 июня, 12:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Открытая лекция старшего научного сотрудника Музея янтаря Виктории Резчиковой. Темы лекции: История предприятия, ставшего центром добычи и обработки янтаря; Ранее не публиковавшиеся данные о судьбе здания на улице Портовой, 3; Уникальные техники обработки янтаря; Главные художники и продукция мануфактуры; Наследие предприятия. Вход свободный.

Лекция «Страницы истории. Калининград в кадре: от Кёнигсберга до наших дней»12+ Когда: четверг, 18 июня, 12:00 Где: Библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31) В библиотеке пройдёт лекция-погружение, посвящённая истории города. В программе не только рассказ, но и демонстрация редких исторических фотографий и карт. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Презентация книги «Амберланд. Свети долго»16+ Когда: четверг, 18 июня, 19:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Павел Погребняков — эксперт в области стратегии и технологических стартапов, гендиректор завода «Ампертекс» в Храброво — представит первый том своей трилогии. «Любители истории узнают о подлинных событиях на территории современной Калининградской области. Поклонники фэнтези найдут магию древних верований и эпических сражений. Ценители психологической прозы вновь встретят вечные страсти», — говорится в анонсе. Вход свободный.

Лекция «Калининградское здравоохранение в период становления области»16+ Когда: пятница, 19 июня, 18:30 Где: Калининградский областной историко-художественный музей (Клиническая, 21) Историк и доцент БФУ Дмитрий Манкевич расскажет, как создавалась система здравоохранения региона. О чём пойдёт речь: какую роль сыграли центр и региональные власти в формировании областной медицины; с какими вызовами калининградское здравоохранение справилось уже в первое послевоенное десятилетие, а какие остались нерешёнными; как под влиянием развития медицины менялись заболеваемость и смертность калининградцев. Вход свободный, по регистрации.