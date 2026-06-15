История медицины, фэнтези и секреты медитации: бесплатные мероприятия недели для тех, кто любит узнавать новое

На минувших выходных калининградцы и гости города отметили День России — но это не значит, что яркие мероприятия закончились! Для тех, кто скучает на каникулах или не хочет сидеть дома после работы, «Клопс» подготовил традиционную подборку бесплатных мероприятий.
Управляемая медитация «Зерно»16+
Когда: среда, 17 июня, 13:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Психолог Настасья Маркушина проведёт сеанс управляемой медитации под звуки природы. Участники отправятся в путешествие по собственному подсознанию и встретятся с внутренним образом себя. После медитации можно будет обсудить впечатления с психологом.
Важно взять с собой коврики. Вход свободный.
Лекция «Секреты Янтарной мануфактуры: история промышленного гиганта»6+
Когда: четверг, 18 июня, 12:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
Открытая лекция старшего научного сотрудника Музея янтаря Виктории Резчиковой.
Темы лекции:
- История предприятия, ставшего центром добычи и обработки янтаря;
- Ранее не публиковавшиеся данные о судьбе здания на улице Портовой, 3;
- Уникальные техники обработки янтаря;
- Главные художники и продукция мануфактуры;
- Наследие предприятия.
Вход свободный.
Лекция «Страницы истории. Калининград в кадре: от Кёнигсберга до наших дней»12+
Когда: четверг, 18 июня, 12:00
Где: Библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)
В библиотеке пройдёт лекция-погружение, посвящённая истории города. В программе не только рассказ, но и демонстрация редких исторических фотографий и карт.
Вход свободный.
Презентация книги «Амберланд. Свети долго»16+
Когда: четверг, 18 июня, 19:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Павел Погребняков — эксперт в области стратегии и технологических стартапов, гендиректор завода «Ампертекс» в Храброво — представит первый том своей трилогии.
«Любители истории узнают о подлинных событиях на территории современной Калининградской области. Поклонники фэнтези найдут магию древних верований и эпических сражений. Ценители психологической прозы вновь встретят вечные страсти», — говорится в анонсе.
Вход свободный.
Лекция «Калининградское здравоохранение в период становления области»16+
Когда: пятница, 19 июня, 18:30
Где: Калининградский областной историко-художественный музей (Клиническая, 21)
Историк и доцент БФУ Дмитрий Манкевич расскажет, как создавалась система здравоохранения региона.
О чём пойдёт речь:
- какую роль сыграли центр и региональные власти в формировании областной медицины;
- с какими вызовами калининградское здравоохранение справилось уже в первое послевоенное десятилетие, а какие остались нерешёнными;
- как под влиянием развития медицины менялись заболеваемость и смертность калининградцев.
Вход свободный, по регистрации.
Творческая встреча с фотохудожником Константином Ярковым16+
Когда: пятница, 19 июня, 19:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)
Творческая встреча с членом Союза фотохудожников Калининграда Константином Ярковым. «Его творчество не кричит, не эпатирует. Оно — про душу, про тот самый внутренний свет и теплоту, которые мы иногда боимся показать», — описывают автора организаторы встречи.
Вход свободный, по регистрации. Ссылка на неё появится позже в соцсетях «Ворот».