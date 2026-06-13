Похождения императоров: 6 сериалов о российских правителях, которые заставят взглянуть на историю по-новому

История России богата не только событиями, но и яркими личностями. Практически каждый из правителей достоин отдельного разговора — или, например, фильма. «Клопс» вспомнил шесть лент, посвящённых российским царям и императорам.
1. «Князь Андрей»16+
XII век, времена ожесточённых междоусобиц на Руси. Молодой Андрей Боголюбский (Александр Голубев) возвращается из Византии в родную землю, мечтая превратить Суздальское княжество в новый политический центр. Однако сначала ему нужно доказать свою самостоятельность отцу — князю Юрию Долгорукому (Александр Балуев).
Драма Давида Ткебучавы вышла совсем недавно — весной 2026 года. В сериале один сезон, состоящий из восьми серий. В съёмках приняли участие звезды отечественного кино: Сергей Безруков, Александр Устюгов, Аглая Шиловская и другие.
2. «Грозный»18+
Сериал рассказывает о жизни Ивана IV Грозного (Александр Яценко и Сергей Маковецкий) — от юности до зрелых лет. Будущий царь растёт в условиях борьбы боярских кланов, теряет друзей и любимую, что впоследствии отражается на всей его жизни. В годы его правления власть в России крепнет — но одновременно усиливаются репрессии.
Сериал 2020 года от режиссёра Алексея Андрианова — это попытка показать Ивана Грозного как сложную личность, сформированную обстоятельствами. Вышел один сезон из восьми эпизодов, а второстепенные роли исполнили Евгений Цыганов, Виктор Сухоруков, Артём Ткаченко и Виктор Добронравов.
3. «Годунов»16+
После смерти Ивана Грозного (Сергей Маковецкий) Россию накрывает политический кризис. Фактическим правителем при слабом царе становится Борис Годунов (Сергей Безруков). Он проходит путь от влиятельного боярина до венценосного правителя — несмотря на интриги, сопротивление боярства и угрозы со стороны самозванцев.
Историческая драма Александра Котта вышла в 2018 году. Сериал состоит из одного восьмисерийного сезона. Лента охватывает большой исторический период — от конца правления Ивана Грозного до начала Смутного времени.
4. «Государь»16+
Лента охватывает всю жизнь Петра I (Константин Плотников) — первого императора России и инициатора масштабных реформ, навсегда изменивших облик страны. Он принимает сложные решения, воюет, находит новых соратников, а параллельно пытается выстроить отношения с семьёй.
Масштабную историческую драму снял Сергей Гинзбург. Сценарий основан на исторических документах и исследованиях, что позволило показать Петра I не только как реформатора, но и как человека, чьи решения нередко сопровождались тяжёлыми последствиями. Всего вышло восемь серий.
5. «Павел. Первый и последний»18+
Император Павел I (Денис Власенко) — самодур или нет? На характер будущего правителя влияют сложные отношения с матерью, неприязнь со стороны двора и загадка гибели его отца, императора Петра III. Получив престол после долгих лет ожидания, Павел пытается ограничить привилегии дворянства и улучшить положение простых людей — однако у него слишком много противников.
12-серийную биографическую драму о «самом загадочном российским императоре» снял Александр Котт. Авторы попытались переосмыслить образ Павла I, которого в кино часто изображают тираном, и понять, что повлияло на формирование его характера.
6. «Александр I»16+
Император Александр I (Евгений Романцов) — любимый внук императрицы и воспитанник европейских просветителей. Будущий царь разделяет либеральные идеи и с интересом следит за преобразованиями Наполеона (Юрий Чурсин). Однако дворцовый переворот, гибель отца и чувство вины за случившееся становятся для Александра тяжёлым испытанием, определившим всю его дальнейшую судьбу.
12-серийную историческую драму снял Артём Насыбулин. В центре внимания — превращение романтически настроенного наследника в императора, которому предстоит столкнуться с Отечественной войной. Авторы сериала обратили много внимания на историческую реконструкцию: одних только костюмов было задействовано около четырёх тысяч.
В мае «Клопс» рассказывал про шесть новых фильмов о Великой Отечественной войне, которые вы могли пропустить.