«Дарить прошлому будущее»: основатель «Хранителей руин» — о 300 субботниках, «эстетике тлена» и Криштиану Роналду

Волонтёрское движение «Хранители руин» в Калининградской области существует уже седьмой год. За это время активисты провели почти 300 субботников, а также организовали множество лекций, экскурсий и фестивалей. О философии движения, планах и достижениях рассказал его основатель Василий Плитин на встрече в «Воротах».

300 субботников

Когда Василий Плитин придумал «Хранителей руин», нельзя было предположить, во что вырастет эта идея. «Первого января 2020 года я создал аккаунт [Хранителей руин] в соцсетях и решил, что на ближайшее десятилетие я свою жизнь посвящу этому проекту», — рассказал он.

Движение существует уже шесть лет, и за это время волонтёры провели 282 выезда и привели в порядок 86 памятников.

«Люди, которые считают, что нужно не ограничиваться очисткой руин, а непременно восстанавливать объекты, содействуют дальнейшему разрушению всего нашего исторического наследия, — утверждает Плитин. — Потому что это абсолютная утопия.

Работа по преображению памятника возможна только поэтапно.

Сначала нужно понять, что мы можем сделать с этими объектами, очистить территорию, провести большую просветительскую работу. И со временем, возможно, через поколение, наши дети или внуки уже поймут, как можно этот объект восстановить».

Есть исключения: например, в Калининградской области вернули к жизни замки Нойхаузен, Тапиау и Прейсиш-Эйлау. Но это единичные и очень дорогостоящие проекты. Когда речь идёт о десятках памятников, считает Василий Плитин, работать можно только с руинами.

В списке объектов, где «Хранители» добились наибольших успехов, 17 пунктов. Это памятники в Зеленополье, Тишино, Каштаново, Поречье, Севском, Большой Поляне, Некрасово и других посёлках. Руины там перестали быть свалками — а многие даже нашли себе новых хозяев.

Василий Плитин подчёркивает: «Хранители руин» не смогли бы сделать так много, если бы не поддержка властей, частных предпринимателей и РПЦ — а церкви принадлежат почти все объекты, которыми занимаются волонтёры.

«Вредно и неконструктивно ругать церковь зато, что она не занимается восстановлением руин. Люди, которые об этом говорят, не понимают ситуации абсолютно», — подчеркнул Плитин. Он добавил, что забота о руинах это большая работа и не всегда её целью должно быть восстановление памятника. Во многих случаях это противоаварийные работы и консервация объектов.