«Дарить прошлому будущее»: основатель «Хранителей руин» — о 300 субботниках, «эстетике тлена» и Криштиану Роналду

Волонтёрское движение «Хранители руин» в Калининградской области существует уже седьмой год. За это время активисты провели почти 300 субботников, а также организовали множество лекций, экскурсий и фестивалей. О философии движения, планах и достижениях рассказал его основатель Василий Плитин на встрече в «Воротах».
300 субботников
Когда Василий Плитин придумал «Хранителей руин», нельзя было предположить, во что вырастет эта идея. «Первого января 2020 года я создал аккаунт [Хранителей руин] в соцсетях и решил, что на ближайшее десятилетие я свою жизнь посвящу этому проекту», — рассказал он.
Движение существует уже шесть лет, и за это время волонтёры провели 282 выезда и привели в порядок 86 памятников.
«Люди, которые считают, что нужно не ограничиваться очисткой руин, а непременно восстанавливать объекты, содействуют дальнейшему разрушению всего нашего исторического наследия, — утверждает Плитин. — Потому что это абсолютная утопия.
Работа по преображению памятника возможна только поэтапно.
Сначала нужно понять, что мы можем сделать с этими объектами, очистить территорию, провести большую просветительскую работу. И со временем, возможно, через поколение, наши дети или внуки уже поймут, как можно этот объект восстановить».
Есть исключения: например, в Калининградской области вернули к жизни замки Нойхаузен, Тапиау и Прейсиш-Эйлау. Но это единичные и очень дорогостоящие проекты. Когда речь идёт о десятках памятников, считает Василий Плитин, работать можно только с руинами.
В списке объектов, где «Хранители» добились наибольших успехов, 17 пунктов. Это памятники в Зеленополье, Тишино, Каштаново, Поречье, Севском, Большой Поляне, Некрасово и других посёлках. Руины там перестали быть свалками — а многие даже нашли себе новых хозяев.
Василий Плитин подчёркивает: «Хранители руин» не смогли бы сделать так много, если бы не поддержка властей, частных предпринимателей и РПЦ — а церкви принадлежат почти все объекты, которыми занимаются волонтёры.
«Вредно и неконструктивно ругать церковь зато, что она не занимается восстановлением руин. Люди, которые об этом говорят, не понимают ситуации абсолютно», — подчеркнул Плитин. Он добавил, что забота о руинах это большая работа и не всегда её целью должно быть восстановление памятника. Во многих случаях это противоаварийные работы и консервация объектов.
Эпоха хранителей
«Можно скептически к этому относиться, но двадцатые годы, я считаю, будут названы эпохой хранителей руин, — считает Плитин. — Потому что руин очень много. Это архитектурный термин, но и общество часто пребывает в руинах, нравственные ценности в руинах, отношения между людьми в руинах <...> Хранители руин — это те, кто работает с руинами и пытается подарить прошлому будущее».
Юбилейный 300-й субботник «Хранители» планируют провести уже этим летом. Где — пока секрет.
«Эстетика тлена»
Не все памятники в Калининградской области можно спасти — даже если речь идёт не о восстановлении, а об «эстетике руин». Один из таких примеров — кирха Святых Николауса и Барбары в Корнево. Она находится в катастрофическом состоянии, но из-за особенностей приграничья там очень сложно проводить волонтёрские акции.
«Есть объекты, до которых «Хранители руин» никогда не доедут. Они всегда будут выглядеть трешово. И это закономерно, потому что есть эстетика руин, а есть эстетика тлена — объекты, в которых сидит ужас, и именно это их особая аура», — объясняет Плитин.
Основатель «Хранителей» сравнил посещение таких мест с просмотром хорроров — ведь есть люди, которым нравится погружаться в атмосферу печали и безысходности. Развалины, которые навсегда останутся заброшенными — это для них.
Жемчужное, Ушаково и другие планы
Плитин не строит иллюзий насчёт скорости, с которой руины можно привести в порядок. «Первый этап работы с таким тяжëлым наследием минимум — пять лет, но результаты большой работы с памятниками нужно подводить по результатам десятилетия», — говорит он.
Когда старое здание приводят в порядок, в нём должна продолжиться жизнь. Для этого нужны архитекторы, художники, урбанисты и другие эксперты, которые придумают, как руину можно использовать.
Один из примеров — кирха Шаакена в Жемчужном. Её волонтёрам с большим трудом удалось очистить — с советских времён внутри остались залежи селитры.
В этом году в кирху приедут специалисты московского РАНХиГСа, которые займутся брендингом нового туристического маршрута «Самбийское кольцо». План разделить область на девять «колец», каждое со своими памятниками — это тоже идея «Хранителей руин».
«Ребята будут готовить стенды, у кирхи пройдёт большой субботник, реставрационные мастер-классы. Мы продолжаем раскручивать эту идею», — рассказал Плитин.
Ещё один большой проект — кирха в Ушаково. «Хранители руин» помогли вернуть её к жизни, и несколько лет назад у старинной церкви даже появился арендатор. К сожалению, сейчас он не может заниматься объектом, и здание снова переходит под крыло волонтёров.
С этим памятником неожиданно оказался связан Криштиану Роналду. В 2021 году «Хранителям руин» нужна была земля, чтобы обустроить территорию вокруг кирхи. По совпадению, в этот момент меняли покрытие на стадионе «Калининград» (нынешняя «Ростех Арена»). Руководство спорткомплекса разрешило волонтёрам забрать старую землю — ту самую, на которой играли знаменитые футболисты. Покрытие переехало в Ушаково, где и находится до сих пор.
«Земля, которая сейчас находится на кирхе Ушаково — это газон, по которому бегал Криштиану Роналду, без шуток. Он тогда забил один из лучших штрафных чемпионата мира 2018 в ворота сборной Испании», — вспомнил Плитин.
На содержание кирхи планируют объявить благотворительный сбор, который появится в соцсетях «Хранителей» в ближайшие дни.
Последователи калининградских «Хранителей руин» появились в Великом Новгороде и Беларуси.