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Кинохиты, барокко и любимые песни советской эстрады: что послушать в Калининградской филармонии в конце недели

12:21
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От советских шлягеров и русской органной классики до саундтреков из культовых фильмов и музыки эпохи барокко — Калининградская филармония на этой неделе приглашает на четыре прекрасных концерта. Рассказываем подробнее.

«Песни СССР»

11 июня, четверг, 19:00 

В преддверии Дня России слушателей приглашают на концерт, посвящённый золотой эпохе советской эстрады. В программу вошли произведения Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Раймонда Паулса, Андрея Петрова и других композиторов, чьи мелодии стали частью культурной памяти нескольких поколений.

Со сцены прозвучат песни из репертуара Анны Герман, Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, Аиды Ведищевой и других легенд советской эстрады. В концерте примут участие солисты и инструменталисты филармонии, а также лауреаты международных конкурсов и премии Калининградской области «Признание». Руководитель проекта — Людмила Пудовикова.

Кинохиты, барокко и любимые песни советской эстрады: что послушать в Калининградской филармонии в конце недели - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

«Русская музыка на органе»  

12 июня, пятница, 16:00 

В День России публику ждут произведения выдающихся отечественных композиторов XIX и XX веков. За органом — лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк. 

В программе:

  1. М. П. Мусоргский — «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина» (переложение для органа);
  2. А. Глазунов — Прелюдия и фуга для органа, опус 93;
  3. В. Каратыгин — Прелюдия и фуга в русском стиле;
  4. Х. Кушнарёв — Соната для органа;
  5. Ю. Буцко — «Бродячая Русь, Христа ради» из «Второй большой книги для органа»;
  6. С. В. Рахманинов — «Вокализ» (переложение для органа);
  7. П. И. Чайковский — «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» (переложение для органа).
Кинохиты, барокко и любимые песни советской эстрады: что послушать в Калининградской филармонии в конце недели - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

«Кинохиты. От Баха до Морриконе. Орган, рояль, гобой» 

13 июня, суббота, 17:00

В программе органистки Мария Гаврилюк, пианистки Анна Ушаковой и гобоистки Марии Крымцовой собраны как классические музыкальные произведения, так и современная инструментальная музыка из кинофильмов.

Прозвучат следующие сочинения:

  1. Х. Циммер — «Time» из фильма «Начало»;
  2. Марчелло «Адажио» из фильма «Леон»;
  3. И. С. Бах — Фантазия соль минор для органа («Малефисента»);
  4. Л. Ван Бетховен — «Лунная соната»;
  5. Г. Манчини — «Moon river» («Лунная река»);
  6. Г. Гладков — музыка из фильма «Обыкновенное чудо»;
  7. Ян Тирсен — Вальс из фильма «Амели»;
  8. Дзё Хисаиши — саундтрек в аниме «Ходячий замок»;
  9. Стинг — «Shape of my heart» («Не по душе»);
  10. Дж. Барри — Адель – саундтрек к фильмам «Джеймс Бонд, агент 007»;
  11. Скорпионс — Still loving you («Всё ещё люблю тебя»);
  12. Э. Морриконе — «Гобой Габриэля» из фильма «Миссия»;
  13. Queen («Квин») — «Богемская рапсодия».
Кинохиты, барокко и любимые песни советской эстрады: что послушать в Калининградской филармонии в конце недели - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

«В стиле барокко». Орган и вокал  

14 июня, воскресенье, 16:00

Гостей ждёт встреча с одной из самых ярких эпох в истории европейского искусства. В программе прозвучат произведения Клаудио Монтеверди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя и Клода Бальбатра — композиторов, чьи сочинения до сих пор восхищают гармонией, выразительностью и глубиной.

Вокальные произведения исполнят лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина и Александр Иванников. За органом и клавесином — Анна Юсупова. Центральное место в программе займёт музыка Баха, а звучание органа подчеркнёт величие и красоту барочного музыкального наследия.

Кинохиты, барокко и любимые песни советской эстрады: что послушать в Калининградской филармонии в конце недели - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

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