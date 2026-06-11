Кинохиты, барокко и любимые песни советской эстрады: что послушать в Калининградской филармонии в конце недели

От советских шлягеров и русской органной классики до саундтреков из культовых фильмов и музыки эпохи барокко — Калининградская филармония на этой неделе приглашает на четыре прекрасных концерта. Рассказываем подробнее.
«Песни СССР»
11 июня, четверг, 19:00
В преддверии Дня России слушателей приглашают на концерт, посвящённый золотой эпохе советской эстрады. В программу вошли произведения Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Раймонда Паулса, Андрея Петрова и других композиторов, чьи мелодии стали частью культурной памяти нескольких поколений.
Со сцены прозвучат песни из репертуара Анны Герман, Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, Аиды Ведищевой и других легенд советской эстрады. В концерте примут участие солисты и инструменталисты филармонии, а также лауреаты международных конкурсов и премии Калининградской области «Признание». Руководитель проекта — Людмила Пудовикова.
«Русская музыка на органе»
12 июня, пятница, 16:00
В День России публику ждут произведения выдающихся отечественных композиторов XIX и XX веков. За органом — лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.
В программе:
- М. П. Мусоргский — «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина» (переложение для органа);
- А. Глазунов — Прелюдия и фуга для органа, опус 93;
- В. Каратыгин — Прелюдия и фуга в русском стиле;
- Х. Кушнарёв — Соната для органа;
- Ю. Буцко — «Бродячая Русь, Христа ради» из «Второй большой книги для органа»;
- С. В. Рахманинов — «Вокализ» (переложение для органа);
- П. И. Чайковский — «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» (переложение для органа).
«Кинохиты. От Баха до Морриконе. Орган, рояль, гобой»
13 июня, суббота, 17:00
В программе органистки Мария Гаврилюк, пианистки Анна Ушаковой и гобоистки Марии Крымцовой собраны как классические музыкальные произведения, так и современная инструментальная музыка из кинофильмов.
Прозвучат следующие сочинения:
- Х. Циммер — «Time» из фильма «Начало»;
- Марчелло «Адажио» из фильма «Леон»;
- И. С. Бах — Фантазия соль минор для органа («Малефисента»);
- Л. Ван Бетховен — «Лунная соната»;
- Г. Манчини — «Moon river» («Лунная река»);
- Г. Гладков — музыка из фильма «Обыкновенное чудо»;
- Ян Тирсен — Вальс из фильма «Амели»;
- Дзё Хисаиши — саундтрек в аниме «Ходячий замок»;
- Стинг — «Shape of my heart» («Не по душе»);
- Дж. Барри — Адель – саундтрек к фильмам «Джеймс Бонд, агент 007»;
- Скорпионс — Still loving you («Всё ещё люблю тебя»);
- Э. Морриконе — «Гобой Габриэля» из фильма «Миссия»;
- Queen («Квин») — «Богемская рапсодия».
«В стиле барокко». Орган и вокал
14 июня, воскресенье, 16:00
Гостей ждёт встреча с одной из самых ярких эпох в истории европейского искусства. В программе прозвучат произведения Клаудио Монтеверди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя и Клода Бальбатра — композиторов, чьи сочинения до сих пор восхищают гармонией, выразительностью и глубиной.
Вокальные произведения исполнят лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина и Александр Иванников. За органом и клавесином — Анна Юсупова. Центральное место в программе займёт музыка Баха, а звучание органа подчеркнёт величие и красоту барочного музыкального наследия.
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