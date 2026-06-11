Кинохиты, барокко и любимые песни советской эстрады: что послушать в Калининградской филармонии в конце недели

Со сцены прозвучат песни из репертуара Анны Герман, Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, Аиды Ведищевой и других легенд советской эстрады. В концерте примут участие солисты и инструменталисты филармонии, а также лауреаты международных конкурсов и премии Калининградской области «Признание». Руководитель проекта — Людмила Пудовикова.

В преддверии Дня России слушателей приглашают на концерт, посвящённый золотой эпохе советской эстрады. В программу вошли произведения Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Раймонда Паулса, Андрея Петрова и других композиторов, чьи мелодии стали частью культурной памяти нескольких поколений.

В День России публику ждут произведения выдающихся отечественных композиторов XIX и XX веков. За органом — лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.

В программе органистки Мария Гаврилюк, пианистки Анна Ушаковой и гобоистки Марии Крымцовой собраны как классические музыкальные произведения, так и современная инструментальная музыка из кинофильмов.

«В стиле барокко». Орган и вокал

14 июня, воскресенье, 16:00

Гостей ждёт встреча с одной из самых ярких эпох в истории европейского искусства. В программе прозвучат произведения Клаудио Монтеверди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя и Клода Бальбатра — композиторов, чьи сочинения до сих пор восхищают гармонией, выразительностью и глубиной.

Вокальные произведения исполнят лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина и Александр Иванников. За органом и клавесином — Анна Юсупова. Центральное место в программе займёт музыка Баха, а звучание органа подчеркнёт величие и красоту барочного музыкального наследия.