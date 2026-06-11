«Но мёд — это очень уж хитрый предмет»: в Калининградской области юные пчеловоды будут строить ульи и оценивать сладости

В Калининградской области состоится региональный этап Международного конкурса «Пчела и Человек. Дети Янтарного края»6+. Победители будут представлять свой регион на финале в Москве. Об этом «Клопс» сообщили организаторы.

Конкурс посвящён пчеловодству, экологии и сельскохозяйственным профессиям. Участникам предстоит пройти семь этапов, включающих теорию, практику, творческое выступление и спортивные конкурсы. Ребята будут отвечать на вопросы о биологии пчёл, собирать улей и оценивать качество мёда.

Принять участие могут команды школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Регистрация открыта до 20 июня.

Сами соревнования состоятся 30 июня в Полесске. Региональный этап конкурса пройдёт на базе Калининградского филиала Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

Победители местного этапа представят Калининградскую область на гранд-финале в Москве. Расходы на поездку для команды из двоих или троих детей и сопровождающего организаторы берут на себя: предусмотрены проезд, проживание и экскурсионная программа.

Участие в проекте бесплатное. Организаторами выступают министерство сельского хозяйства Калининградской области, Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, союз «Пчеловодство», Ассоциация медовых дегустаторов, АО «Агробиопром», Калининградский филиал СПбГАУ и калининградские пчеловоды.

Дополнительную информацию можно получить у координатора Людмилы Орлянской по телефону +7 (911) 864-75-90.