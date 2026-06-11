В пятницу на набережной Музея Мирового океана отметят День России (программа)

В пятницу, 12 июня, на набережной Музея Мирового океана отметят День России. Посетить праздник бесплатно могут все жители и гости города. Программу опубликовала пресс-служба музея.

Мероприятие на набережной начнётся в 11:00. У корпуса «Глубина» откроется площадка с мастер-классами: гостям предложат сделать бумажный кораблик в технике оригами или праздничную открытку с российской символикой.

Желающие также смогут присоединиться к традиционной акции «Отметь себя на карте». «Уже третий год музейная набережная за несколько часов собирает жителей всех регионов России», — подчеркнули в музее.

В 12:00 на главной сцене стартует концерт «Народов много — страна одна». В программе примут участие представители различных национальных культур: якуты, татары, русские немцы. Выступят воспитанники калининградской школы армянского танца.

На белорусском языке прозвучат песни в исполнении заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Анатолия Шевчука. Покажут своё искусство ансамбль «Казачья застава» и другие творческие коллективы.

Мероприятия пройдут на Набережной исторического флота Музея Мирового океана. Вход свободный.