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Волейбол, песни и воины прошедших эпох: где отдохнуть в длинные выходные, чтобы кошелёк не похудел

13:38
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Волейбол, песни и воины прошедших эпох: где отдохнуть в длинные выходные, чтобы кошелёк не похудел - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Ближайшие выходные в Калининграде обещают быть пасмурными — но это не повод сидеть дома. Запланированы выступления ко Дню России, а также благотворительные и спортивные мероприятия. «Клопс» представляет подборку бесплатных мероприятий. 

Праздничный концерт Балтийского казачьего хора0+

Когда: пятница, 12 июня, 12:00

Где: «Янтарь-холл» (Светлогорск, Ленина, 11)

Концерт, посвящённый Дню России, с участием Балтийского казачьего хора. В программе — народные и казачьи песни, а также патриотические произведения.

Вход свободный. Гостей приглашают приходить с флагами Российской Федерации.

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Эпохи янтарного края»0+

Когда: пятница и суббота, 12 и 13 июня, 12:00–18:00

Где: Музей янтаря (площадь Маршала Василевского, 1)

Праздник объединяет несколько исторических эпох: Средневековье, Первую мировую и Великую Отечественную войну, а также период воинов-интернационалистов.

Основная программа:

  1. реконструкторские площадки разных периодов;
  2. мастер-классы, тематические выставки, фотозоны, интерактивы;
  3. ярмарка ремесленников и художников-янтарщиков;
  4. отдельная интерактивная зона для семей с детьми;
  5. передвижное кафе.

Вход на Зелёный вал — свободный. По входному билету в музей можно посетить дополнительную программу.

Благотворительный маркет «Дом Культуры»0+

Когда: пятница и суббота, 12 и 13 июня, 12:00–21:00

Где: арт-пространство «Заря» (проспект Мира, 41–43)

Маркет локальных брендов и винтажных вещей. Можно будет приобрести украшения, предметы декора, керамику, сумки, одежду и винтаж. В программе также моментальная лотерея, мастер-классы и живые выступления (20:00). 

В пятницу, в 19:00, состоится показ в духе Шанель. В субботу, 15:00, состоится выступление студии жонглирования.

Вход свободный. Часть заработанных денег направят на благотворительность. 

Волейбол, песни и воины прошедших эпох: где отдохнуть в длинные выходные, чтобы кошелёк не похудел - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Фестиваль пляжного волейбола «Комус ГРАН-ПРИ 2026»16+

Когда: суббота, 13 июня, 09:00

Где: пляж в Зеленоградске (ориентир — пляж «Сковородка»)

Турнир по пляжному волейболу в формате 2х2 среди мужских и женских команд. Участники делятся на дивизионы «ЛАЙТ» и «ХАРД». Лимит — 16 мужских и 16 женских команд. 

Программа дня:

  1. 08:30–09:00 — регистрация участников,
  2. 09:00–20:00 — игры турнира,
  3. 11:00 и 14:00 — розыгрыши подарков,
  4. 13:00–13:20 — торжественное открытие,
  5. 19:30 — награждение и закрытие.

Для зрителей и болельщиков вход бесплатный, регистрация не требуется. Расписание игр с составами команд опубликуют за день до соревнований.

PUNK MARKET18+

Когда: суббота, 13 июня, с 14:00 до заката

Где: бар «Девять жизней» (Зеленоградск, Курортный проспект, 15а)

Маркет от Chipi Clo переезжает в новую локацию Зеленоградска. В программе: винтажные вещи, стильные handmade-изделия и солнечная атмосфера курортного городка.

Вход свободный.

Спектакль «А зори здесь тихие...»16+

Когда: воскресенье, 14 июня, 11:00

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)

Молодёжный драматический театр «Браво-Бис» представляет постановку по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». Режиссёр-постановщик — Вера Прудникова.

Вход свободный.

Волейбол, песни и воины прошедших эпох: где отдохнуть в длинные выходные, чтобы кошелёк не похудел - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Гала-концерт лауреатов конкурса «Надежда-2026»12+

Когда: воскресенье, 14 июня, 15:00

Где: Калининградский театр эстрады (Ленинский проспект, 155)

Кульминация XXIX областного открытого конкурса исполнителей эстрадной песни. На сцене соберутся лучшие молодые артисты, прошедшие отбор и покорившие зрителей вокальным мастерством, стилем и харизмой. В программе — разные музыкальные жанры и яркие номера.

Вход свободный.

Праздничная программа «Россия в сердце, песня в душе»12+

Когда: воскресенье, 14 июня, 14:00

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)

Праздничный вечер, посвящённый Дню России. В программе — выступления поэтов и музыкантов, а также хореографический номер. 

Гости:

  1. поэты Артур Зеков, Лилия Худайбердиева и Елена Селютина;
  2. вокалисты Наталья Сагайдак, Ирена Чернова, Венера Герасимова, Роман Герасимов и Елена Селютина.

Вход свободный.

«Клопс» рассказывал, как будут праздновать День России в Калининграде и других городах области.

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