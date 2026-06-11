Волейбол, песни и воины прошедших эпох: где отдохнуть в длинные выходные, чтобы кошелёк не похудел

Ближайшие выходные в Калининграде обещают быть пасмурными — но это не повод сидеть дома. Запланированы выступления ко Дню России, а также благотворительные и спортивные мероприятия. «Клопс» представляет подборку бесплатных мероприятий.
Праздничный концерт Балтийского казачьего хора0+
Когда: пятница, 12 июня, 12:00
Где: «Янтарь-холл» (Светлогорск, Ленина, 11)
Концерт, посвящённый Дню России, с участием Балтийского казачьего хора. В программе — народные и казачьи песни, а также патриотические произведения.
Вход свободный. Гостей приглашают приходить с флагами Российской Федерации.
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Эпохи янтарного края»0+
Когда: пятница и суббота, 12 и 13 июня, 12:00–18:00
Где: Музей янтаря (площадь Маршала Василевского, 1)
Праздник объединяет несколько исторических эпох: Средневековье, Первую мировую и Великую Отечественную войну, а также период воинов-интернационалистов.
Основная программа:
- реконструкторские площадки разных периодов;
- мастер-классы, тематические выставки, фотозоны, интерактивы;
- ярмарка ремесленников и художников-янтарщиков;
- отдельная интерактивная зона для семей с детьми;
- передвижное кафе.
Вход на Зелёный вал — свободный. По входному билету в музей можно посетить дополнительную программу.
Благотворительный маркет «Дом Культуры»0+
Когда: пятница и суббота, 12 и 13 июня, 12:00–21:00
Где: арт-пространство «Заря» (проспект Мира, 41–43)
Маркет локальных брендов и винтажных вещей. Можно будет приобрести украшения, предметы декора, керамику, сумки, одежду и винтаж. В программе также моментальная лотерея, мастер-классы и живые выступления (20:00).
В пятницу, в 19:00, состоится показ в духе Шанель. В субботу, 15:00, состоится выступление студии жонглирования.
Вход свободный. Часть заработанных денег направят на благотворительность.
Фестиваль пляжного волейбола «Комус ГРАН-ПРИ 2026»16+
Когда: суббота, 13 июня, 09:00
Где: пляж в Зеленоградске (ориентир — пляж «Сковородка»)
Турнир по пляжному волейболу в формате 2х2 среди мужских и женских команд. Участники делятся на дивизионы «ЛАЙТ» и «ХАРД». Лимит — 16 мужских и 16 женских команд.
Программа дня:
- 08:30–09:00 — регистрация участников,
- 09:00–20:00 — игры турнира,
- 11:00 и 14:00 — розыгрыши подарков,
- 13:00–13:20 — торжественное открытие,
- 19:30 — награждение и закрытие.
Для зрителей и болельщиков вход бесплатный, регистрация не требуется. Расписание игр с составами команд опубликуют за день до соревнований.
PUNK MARKET18+
Когда: суббота, 13 июня, с 14:00 до заката
Где: бар «Девять жизней» (Зеленоградск, Курортный проспект, 15а)
Маркет от Chipi Clo переезжает в новую локацию Зеленоградска. В программе: винтажные вещи, стильные handmade-изделия и солнечная атмосфера курортного городка.
Вход свободный.
Спектакль «А зори здесь тихие...»16+
Когда: воскресенье, 14 июня, 11:00
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)
Молодёжный драматический театр «Браво-Бис» представляет постановку по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». Режиссёр-постановщик — Вера Прудникова.
Вход свободный.
Гала-концерт лауреатов конкурса «Надежда-2026»12+
Когда: воскресенье, 14 июня, 15:00
Где: Калининградский театр эстрады (Ленинский проспект, 155)
Кульминация XXIX областного открытого конкурса исполнителей эстрадной песни. На сцене соберутся лучшие молодые артисты, прошедшие отбор и покорившие зрителей вокальным мастерством, стилем и харизмой. В программе — разные музыкальные жанры и яркие номера.
Вход свободный.
Праздничная программа «Россия в сердце, песня в душе»12+
Когда: воскресенье, 14 июня, 14:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
Праздничный вечер, посвящённый Дню России. В программе — выступления поэтов и музыкантов, а также хореографический номер.
Гости:
- поэты Артур Зеков, Лилия Худайбердиева и Елена Селютина;
- вокалисты Наталья Сагайдак, Ирена Чернова, Венера Герасимова, Роман Герасимов и Елена Селютина.
Вход свободный.
«Клопс» рассказывал, как будут праздновать День России в Калининграде и других городах области.