Как находить красивые кадры в обычных городских деталях: «Лепота» приглашает на мастер-класс по мобильной съёмке

В Калининграде 20 июня состоится фотопрогулка от сообщества «Лепота по-калининградски», посвящённая мобильной уличной съёмке. Участники исследуют атмосферные городские локации, чтобы научиться замечать интересные сюжеты, работать с композицией и создавать выразительные кадры на телефон.

Маршрут пройдёт через Гостиный сквер, проспект Мира, сквер у Драмтеатра и территорию возле памятника «Борющиеся зубры». На каждой остановке гостей ждут практические задания, а после прогулки — общий разбор отснятого материала и общение в неформальной обстановке.

За 2,5 часа участники узнают, как находить необычное в привычной городской среде, делать атмосферные фотографии, снимать портреты на смартфон и создавать короткие видео для социальных сетей.

Мы хотим показать, что интересные кадры можно находить буквально на каждом шагу.

Для этого не нужна профессиональная техника — достаточно внимательности, любопытства и желания смотреть на город чуть иначе», — отмечают организаторы.

Проводить прогулку будут фотограф и блогер Алёна Диденко, которая поделится приёмами мобильной съёмки — от настроек камеры до работы со светом и построения кадра. К прогулке присоединится видеограф Екатерина Лисогор. Она расскажет, как создавать динамичные и атмосферные ролики в любой локации.

Прогулка стартует 20 июня в 17:00 у гостиницы «Москва». Количество мест ограничено: встреча рассчитана на группу до десяти человек.

Стоимость участия — 1 500 рублей. С собой обязательно иметь смартфон. Организаторы рекомендуют учитывать прогноз погоды: небольшой дождь прогулке не помешает, но зонт может пригодиться.

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».