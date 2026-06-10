Танцы на закате: VOSKRESNIK устроит летнюю вечеринку на крыше отеля в Зеленоградске

В Зеленоградске на крыше отеля Royal Lions в пятницу, 12 июня, состоится традиционная летняя вечеринка от проекта VOSKRESNIK. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
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VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions
12 июн 17:00
Отель Royal Lions крыша Sky Bar
В программе — сеты в стилях disco, funky и сhicago house. За диджейскими пультами — Olya, Marta и Denis Ravilevich.
«Все преимущества VOSKRESNIK остаются прежними: музыка, атмосфера и люди. А с прекрасным видом на море и незабываемым закатом всё становится ещё более волшебным», — отмечают устроители.
Организаторы уточняют, что в этом сезоне команда проведёт в данной локации всего два опен-эйра — 12 июня и 25 июля.
Танцевать планируют с 17:00 до 23:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».