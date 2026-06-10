Летний лагерь и взрослая мистика: что известно о новом фильме про Скуби-Ду, в который взяли настоящего пса

Создатели обещают, что новый «Скуби-Ду» не будет лёгкой комедией, как прошлые фильмы по франшизе. Шоу заявлено как «взрослое» переосмысление с элементами мистики и драмы. Однако исполнительный продюсер Грег Берланти подчеркнул, что сериал сохранит дух оригинала.

События будут разворачиваться в летнем лагере. Шэгги и Дафна займутся расследованием, важную роль в котором играет щенок немецкого дога — будущий Скуби. Позже к ребятам присоединятся Велма и Фред.

Сериал задуман как история происхождения Mystery Inc. — компании юных «охотников за приведениями». Зрителям покажут , как будущие участники команды впервые сталкиваются со сверхъестественной загадкой.

Скуби, которого мы ещё не видели

Главное, что уже вызвало обсуждение, — сам Скуби-Ду. Впервые в истории его будет играть реальный живой пёс. Решение вызвало массу дискуссий: зрители спорят, позволит ли такой подход сохранить узнаваемый образ персонажа.

Актёров тоже подобрали новых:

Дафна — Маккенна Грейс (Первому игроку приготовиться» 12+ , «Тоня против всех» 18+ ),

, «Тоня против всех» ), Шэгги — Таннер Хаген («Питт» 18+ ),

), Велма — Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей» 12+ ,«Утиные истории» 6+ ),

,«Утиные истории» ), Фред — Максвелл Дженкинс («Охотник с Уолл-стрит»18+, «Чикаго в огне»16+).

Известно, что в проекте участвует Пол Уолтер Хаузер, однако его роль пока официально не раскрыта.

Режиссировать новый фильм позвали Тоби Хэйнса — он работал над «Шерлоком»18+, «Чёрным зеркалом»18+ и «Доктором Кто»12+. Сценаристами стали Джош Аппелбаум и Скотт Розенберг — оба прежде занимались приключенческими фильмами и боевиками.

Идею возродить «Скуби-Ду» в новом формате поддержал Мэттью Лиллард, который в нулевые играл Шэгги в киноадаптациях.

«В целом, я очень рад за них. Думаю, сериал должен вернуться <...> Для многих детей это первое знакомство с историями о привидениях, верно? Это история о дружбе, о том, как держаться вместе и вместе разгадывать тайны», — сказал он в интервью Entertainment Weekly.

Производство

Работа над сериалом уже стартовала: съёмки проходят в Атланте. Планируется, что в первом сезоне будет восемь серий.

Точной даты премьеры пока нет, но предварительно она состоится в 2027 году. Релиз выйдет на Netflix.

«Скуби-Ду» — мультсериал компании Hanna-Barbera, начавшийся в 1969 году. Героев и основную концепцию придумали писатели Джо Руби и Кен Спирс. Сейчас по франшизе есть фильмы, сериалы, компьютерные игры и даже мюзиклы, а само шоу попало в Книгу рекордов Гиннеса благодаря рекордно большому количеству эпизодов.