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Летний лагерь и взрослая мистика: что известно о новом фильме про Скуби-Ду, в который взяли настоящего пса

12:20
Кино и ТВ
Летний лагерь и взрослая мистика: что известно о новом фильме про Скуби-Ду, в который взяли настоящего пса - Новости Калининграда | Кадр трейлера Scooby-Doo: Origins
Кадр трейлера Scooby-Doo: Origins

По франшизе «Скуби-Ду» впервые в истории снимут игровой сериал. Проект официально называется Scooby-Doo: Origins и уже находится в производстве. «Клопс» собрал всю информацию о грядущем шоу. 

О проекте

Сериал задуман как история происхождения Mystery Inc. — компании юных «охотников за приведениями». Зрителям покажут, как будущие участники команды впервые сталкиваются со сверхъестественной загадкой. 

События будут разворачиваться в летнем лагере. Шэгги и Дафна займутся расследованием, важную роль в котором играет щенок немецкого дога — будущий Скуби. Позже к ребятам присоединятся Велма и Фред. 

Создатели обещают, что новый «Скуби-Ду» не будет лёгкой комедией, как прошлые фильмы по франшизе. Шоу заявлено как «взрослое» переосмысление с элементами мистики и драмы. Однако исполнительный продюсер Грег Берланти подчеркнул, что сериал сохранит дух оригинала.

Летний лагерь и взрослая мистика: что известно о новом фильме про Скуби-Ду, в который взяли настоящего пса - Новости Калининграда | Кадр из мультфильма «Скуби-Ду при дворе короля Артура»
Кадр из мультфильма «Скуби-Ду при дворе короля Артура»

Скуби, которого мы ещё не видели

Главное, что уже вызвало обсуждение, — сам Скуби-Ду. Впервые в истории его будет играть реальный живой пёс. Решение вызвало массу дискуссий: зрители спорят, позволит ли такой подход сохранить узнаваемый образ персонажа. 

Актёров тоже подобрали новых:

  • Дафна — Маккенна Грейс (Первому игроку приготовиться»12+, «Тоня против всех»18+),
  • Шэгги — Таннер Хаген («Питт»18+),
  • Велма — Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей»12+,«Утиные истории»6+),
  • Фред — Максвелл Дженкинс («Охотник с Уолл-стрит»18+, «Чикаго в огне»16+).

Известно, что в проекте участвует Пол Уолтер Хаузер, однако его роль пока официально не раскрыта. 

Режиссировать новый фильм позвали Тоби Хэйнса — он работал над «Шерлоком»18+, «Чёрным зеркалом»18+ и «Доктором Кто»12+. Сценаристами стали Джош Аппелбаум и Скотт Розенберг — оба прежде занимались приключенческими фильмами и боевиками. 

Идею возродить «Скуби-Ду» в новом формате поддержал Мэттью Лиллард, который в нулевые играл Шэгги в киноадаптациях. 

«В целом, я очень рад за них. Думаю, сериал должен вернуться <...> Для многих детей это первое знакомство с историями о привидениях, верно? Это история о дружбе, о том, как держаться вместе и вместе разгадывать тайны», — сказал он в интервью Entertainment Weekly. 

Производство

Работа над сериалом уже стартовала: съёмки проходят в Атланте. Планируется, что в первом сезоне будет восемь серий. 

Точной даты премьеры пока нет, но предварительно она состоится в 2027 году. Релиз выйдет на Netflix.

«Скуби-Ду» — мультсериал компании Hanna-Barbera, начавшийся в 1969 году. Героев и основную концепцию придумали писатели Джо Руби и Кен Спирс. Сейчас по франшизе есть фильмы, сериалы, компьютерные игры и даже мюзиклы, а само шоу попало в Книгу рекордов Гиннеса благодаря рекордно большому количеству эпизодов.

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