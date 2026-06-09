От комедийной импровизации до поэзии и фокусов: 12 причин заглянуть в новый стендап-клуб «Локация» в Калининграде

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В Калининграде открылся стендап-клуб «Локация» — новая площадка, где выступают не только местные комики, но и участники популярных телепроектов, резиденты Comedy Club и признанные звёзды жанра. Впрочем, одной комедией афиша не ограничивается: здесь проходят импровизационные шоу, музыкальные концерты, поэтические вечера и вечеринки. Собрали 12 самых интересных событий июня. 1. Комедийное шоу «Без проблем» 11 июня, 20:00 Формат, где два комика и один психолог объединяются, чтобы помочь зрителям разобраться с самыми сложными жизненными ситуациями. «Здесь вы сможете не только посмеяться от души, но и получить важные советы, которые помогут взглянуть на проблемы с другой стороны. Участвуйте в обсуждении, делитесь своей ситуацией или оставайтесь наблюдателем. В любом случае, наши герои найдут место для юмора, одновременно затрагивая настоящие психологические темы и сценарии», — уточняют организаторы.

2. Стендап топовых комиков 11, 12, 13, 19, 26 и 27 июня В июне на сцену клуба «Локация» выйдут известные стендаперы из разных городов страны. 11 июня сольный концерт представит Роман Романив — победитель шоу «Русские не смеются» на СТС и резидент Comedy Club Petersburg. В своей программе комик соберёт самые нелепые, неожиданные и узнаваемые истории из жизни, превращая их в остроумные наблюдения и честные шутки о повседневности. 12 и 13 июня выступит участник проектов «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» Эльдар Агаев, который строит свои выступления на самоиронии и точных бытовых наблюдениях. 19 июня зрителей ждёт сольник Виталия Борзенкова — комика из Якутии, которого Сергей Орлов назвал «будущей звездой Stand Up». Завершит серию выступлений 27 июня петербуржец Вася Шакулин — финалист «Comedy Баттл» и участник проекта «Сметана ТВ».

3. Проверка опытных комиков 12, 18 и 25 июня, 20:00 В этот вечер калининградские комики представят новый материал и проверят его на зрителях: одни шутки прозвучат впервые, другие пройдут «обкатку и шлифовку». Это возможность увидеть процесс изнутри и понять, как рождается комедия.

4. Музыкальные концерты в стендап-клубе «Локация» 12 июня, 21:30 26 июня, 22:00 Помимо стендапа в клубе проходят камерные музыкальные концерты с участием локальных артистов и исполнителей из Санкт-Петербурга и Москвы. На сцене звучат инди, поп, авторские проекты и экспериментальные программы.

5. Комедийное шоу фокусов «Комик из шляпы» 13 и 27 июня, 19:00 Профессиональный фокусник-иллюзионист Александр Прахов в компании с опытным стендап-комиком превратят сцену в место, где шутки рождаются из трюков, а трюки неожиданно становятся частью юмора. «Приходи посмеяться и увидеть волшебство своими глазами!» — приглашают устроители.

6. Поэтический вечер 14 июня, 19:00 21 июня, 17:00 На сцену выйдут поэты разных поколений и творческих направлений из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы представить собственные тексты и поделиться личными историями, наблюдениями и размышлениями. Каждая встреча станет отдельной программой с новыми участниками и произведениями. В течение вечера прозвучат как лирические стихотворения, так и современные поэтические высказывания, затрагивающие актуальные темы и вопросы сегодняшнего дня. Камерный формат позволит услышать живое слово без привычной дистанции между автором и слушателем.

7. Открытый микрофон 14, 17, 21 и 28 июня, 20:00 В рамках формата комики проверяют новые шутки вживую, без репетиций и монтажа. Здесь начинающие выступают перед публикой впервые, а опытные обкатывают свежий материал и ищут идеальные формулировки. Главная награда — реакция зрителей: именно она помогает понять, что работает. Поэтому каждый вечер «Открытого микрофона» получается непредсказуемым, живым и по-настоящему атмосферным.

8. Студия импровизации «Просто» 19 июня, 20:00 Участники студии импровизации «Просто» создают шоу, в котором нет заранее написанного сценария и заученных реплик. Всё происходящее на сцене рождается в режиме реального времени из историй и идей зрителей, поэтому каждый показ становится уникальным. Во время выступления импровизаторы будут разыгрывать неожиданные ситуации, придумывать персонажей и находить нестандартные повороты сюжета буквально на ходу. Главная особенность таких шоу — непредсказуемость: никто, включая самих артистов, не знает, каким окажется следующий номер и чем закончится очередная история.

9. Стендап концерт Жени Синякова 20 июня, 20:00 Женя Синяков — резидент Comedy Club и автор вирусных интернет-скетчей. В Калининграде комик представит программу без телевизионной цензуры: зрителей ждут новые экспериментальные шутки, абсурдные истории, «интернет-расследования» и материал, который не вошёл в эфиры.

10. Комедийное шоу «Клуб знакомств» 20 июня, 21:00 Вместо привычных приложений для знакомств гостей ждут игры, задания и живое взаимодействие, помогающее познакомиться друг с другом в непринуждённой атмосфере. Ведущими вечера выступят комики, которые помогут снять неловкость и добавят происходящему юмора. Присоединиться к активностям смогут все желающие, а те, кто предпочитает наблюдать со стороны, смогут просто провести вечер за смехом и неожиданными историями.

11. Хаус-2000: электронная вечеринка нулевых 20 июня, 20:00 «Это вечеринка для всех, кому по-настоящему близка электронная музыка, танцпол и атмосфера ночи, где люди знакомятся, двигаются и проживают эмоции вместе», — рассказывают организаторы. Для этого вечера команда «Редрум» подготовила сетлист с треками, которые в 2000-х и 2010-х звучали на главных фестивалях, в клубах и летних чартах: «За одну ночь танцпол проведёт через знакомые хаус-хиты, неожиданные жанровые повороты и ту самую атмосферу больших вечеринок, где не хочется смотреть на время».

12. «Шоу среднего размера» 26 июня, 20:00 Комедийный формат по мотивам «Большого шоу», где главное правило звучит просто: смеяться нельзя. Семь участников — комики, блогеры и медийные гости — будут пытаться рассмешить друг друга любыми способами: от миниатюр и шуток до костюмов и импровизаций. За улыбку — жёлтая карточка, за вторую — вылет из игры. Ведущий вечера — Влад Толяныч, победитель премии «Блогер года 2023» и автор вирусных роликов. Победителей ждут призы от клуба и ведущего.