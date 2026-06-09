Начало прекрасной дружбы: во дворе «Фридландских ворот» откроется выставка, посвящённая Музею янтаря

Во дворе «Фридландских ворот» появится стендовая выставка, посвящённая башне Дона. С неё начнётся активное сотрудничество между двумя музеями. Об этом «Клопс» рассказал директор «Фриндландских ворот» Андрей Ярцев.

Башенная история

Стендовая выставка, которая откроется в четверг, 10 июня, называется «И стала башня храмом янтаря»0+. Она будет рассказывать о том, как башня Дона прошла путь от военного объекта и разрушенного склада до корпуса Калининградского музея янтаря.

Почему историю Музея янтаря рассказывают не в нём самом? Совпало два фактора: во «Фридландских воротах» есть удобное уличное пространство, где сейчас как раз проходит огромная выставка «Они были первыми»0+.

«Там собрана история 53-х предприятий, учреждений и организаций Калининградской области, — объяснил Ярцев. — Стенды о Музее янтаря вполне вписываются».

Экспозиция охватывает период с 1940-х годов до наших дней и занимает целых восемь стендов. Авторы проекта собрали малоизвестные факты и архивные фото: копии картин, фотографий, дизайнерские коллажи.

Посетители смогут увидеть, как выглядела башня Дона сразу после штурма Кёнигсберга, а также кадры со съёмок фильма «Встреча на Эльбе», которые проходили именно здесь.

Отдельный сюжет посвящён началу советского периода. Например, малоизвестному эпизоду, когда один военторг наладил «полукустарное производство из немецкого янтаря-сырца».

Не менее любопытный пласт — 1950–80-е годы. Соответствующие стенды рассказывают, как янтарные украшения продавали в системе «Ювелирторга», как монументальные изделия показывали на ВДНХ в Москве, а также о проектах воссоздания Янтарной комнаты.

Отдельный блок выставки посвящён Музею янтаря. Посетители выставки смогут узнать, как камень хотели отправить в башню Врангеля — и как могла бы сложиться судьба одного из самых узнаваемых калининградских музеев.

Выставка «И стала башня храмом янтаря» работает до 30 июля. Вход свободный.

Будущие проекты

Следующую большую экспозицию на территории «Фридландских ворот» планируют открыть 4 июля — в преддверии Дня России.

Речь идёт о второй части проекта «Они были первыми», который охватит все предприятия, организации, и учреждения региона, а также органы власти. Выставка о Музее янтаря станет своеобразным «мостиком» между первой и второй частью масштабной экспозиции.

«Это их стенды, мы предоставляем территорию. В дальнейшем мы планируем что-то наше разместить в Музее янтаря, у нас уже есть предварительная договорённость», — рассказал Андрей Ярцев.

У «Фридландских ворот» сейчас 17 передвижных выставок, которые работают по всему городу: в школах и культурных центрах. Одна из них можем открыться в уличном пространстве Музея янтаря.

«Таким образом, музей выходит как бы за пределы музея», — заключил директор «Фридландских ворот».