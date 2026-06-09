В Калининграде бесплатно покажут кино о великих композиторах и первых переселенцах (программа)

С 13 по 16 июня в Калининграде пройдёт образовательная программа VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата». Состоится несколько бесплатных кинопоказов. «Клопс» публикует афишу.

В рамках фестиваля будут показывать классические и документальные фильмы, объединённые общей темой — «Опережая время». В программу вошли ленты о музыке, культуре и памяти, а также об истории Калининградской области.

1. «Казус Мосолова, или История одной репетиции»12+

13 июня, 12:00

Фильм 2017 года, снятый режиссёром Владимиром Алёниковым, посвящён творчеству композитора-авангардиста Александра Мосолова (1900–1973). Лента стала частью мультимедийного проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». Продолжительность — 13 минут.

2. «Переселенцы. История первых»12+

14 июня, 11:00

Режиссёры — Евгений Морозов и Евгений Спиваков, фильм вышел в 2021 году. «История первых» — это рассказ о людях, прибывших на разорённые войной земли Восточной Пруссии из разных регионов СССР. Авторы постарались как можно более точно показать процесс их адаптации. Фильм основан на свидетельствах самих переселенцев.

3. «Мусоргский»12+

14 июня, 14:15

Фильм 1950 года, режиссёр — Григорий Рошаль. Лента посвящена биографии композитора Модеста Мусоргского. Картина сочетает историческую драму и музыкальные сцены, показывая художника, который противостоит консерваторам.

4. «Врачеватель земли»12+

14 июня, 16:30

Фильм 2024 года от режиссёра Дары Найдёновой посвящён Владимиру Панасину — представителю отечественной сельскохозяйственной науки. «Врачеватель земли» — документалка о его жизни, профессиональном пути и вкладе в развитие сельского хозяйства Калининградской области.

5. «Замурованная кукла»16+

15 июня, 11:00

Фильм Анастасии Сарычевой, вышедший на экраны в 2024 году, рассказывает о первых переселенцах в Калининградскую область. Герои пытаются начать новую жизнь среди разрушений, сохраняя память о прошлом.

6. «Ленинградская симфония»12+

15 июня, 15:30

Фильм в 1957 году снял Захар Аграненко. Лента посвящена созданию и исполнению Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде.

7. «Первые»12+

16 июня, 12:00

Документальный фильм 2022 года от режиссёра Максима Мегема также рассказывает о первых переселенцах. Лента основана на воспоминаниях 24 очевидцев.

8. «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната»12+

16 июня, 14:30

Фильм Семёна Арановича и Александра Сокурова о судьбе Дмитрия Шостаковича. Лента, вышедшая в 1981 году, стала размышлением о трагической роли художника в советскую эпоху.

9. «Чайковский»12+

16 июня, 16:00

Биографию композитора снял Игорь Таланкин в 1969 году. Лента получила международное признание и номинации на премию «Оскар».

Показы пройдут в филиале Третьяковской галереи. Количество мест в зале ограничено. Зарегистрироваться на бесплатные кинопоказы можно на сайте региональной кинокомиссии.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнёрами выступают «Мосфильм», «Ленфильм», Госфильмофонд.