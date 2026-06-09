Любимая классика, красочный Голливуд и сразу две премьеры: 11 летних спектаклей в Калининградском музыкальном театре

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Летом Калининградский музыкальный театр не перестаёт радовать зрителей всех возрастов. В репертуаре найдутся и классика русской литературы, и любимые сказки, и культовый мюзикл эпохи «золотого века Голливуда». Особое место в афише занимают сразу две премьеры — новая редакция спектакля «Город нашей юности», приуроченная к 80-летию Калининградской области, и рок-опера «Орфей и Эвридика» — ей театр закроет сезон. Рассказываем о постановках, которые можно увидеть в июне и июле. 1. «Капитанская дочка» 13 и 14 июня, 17:00 «Капитанская дочка» — это известная каждому школьнику история любви, разворачивающаяся на фоне восстания Емельяна Пугачева. На сцене переплетаются судьбы людей из разных миров, их страсть и великое русское лихо. Спектакль не даёт готовых ответов и предлагает зрителю выбрать свою правду.

2. «Бременские музыканты» 19 июня, 17:00 20 июня, 19:00 Постановщики сохранили романтику и задор советского мультфильма 70-х, адаптировав материал для сценической версии: «Эффектные костюмы, яркие декорации, танцы и трюки, живая музыка и вокал добавили красок и привнесли в историю ещё больше волшебства и энергии». В спектакле звучат легендарные хиты на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина в современных аранжировках. Зрителей ждёт встреча с полюбившимися героями и новыми персонажами.

3. «Журавли. Герои штурма Кёнигсберга» 21 июня, 17:00 В основу постановки легли реальные биографии солдат и офицеров — Николая Катина, Ивана Мишина, Александра Космодемьянского, Андрея Яналова, Константина Карташева. Их истории звучат на фоне стихов Роберта Рождественского, Константина Симонова, Юлии Друниной, а также любимых военных песен о мужестве, отваге и боевой дружбе. Зрители увидят основные этапы войны — от первых её дней до апреля 1945-го. На сцене покажут кадры подлинной кинохроники, запечатлевшие бои на подступах к Кёнигсбергу, повседневный быт солдат, ожидание штурма.

4. «Кальмания» 26 июня, 19:00 Знаменитого венгерского композитора Имре Кальмана называют королём оперетты. Мелодии «Сильвы» и «Принцессы цирка», «Баядеры» и «Марицы», «Цыгана-премьера» и «Фиалок Монмартра» прозвучат в исполнении солистов, хора и оркестра театра. «Волшебную атмосферу интриги и игры» создали заслуженные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева. Хореограф — Оксана Холева.

5. «Бродский. Обещание любви» 27 июня, 14:00 и 19:00 12 июля, 14:00 и 17:00 Постановка посвящена отношениям поэта Иосифа Бродского с Мариной Басмановой. «Для Иосифа Бродского первая любовь стала единственной. Другой любви не могло быть, хотя вокруг было много красивых женщин», — говорится в анонсе. В основе проекта — попытка осмыслить личную историю поэта в контексте его творчества и судьбы.

6. «Кукольный дом» 28 июня, 14:00 и 17:00 Сюжет разворачивается в детской комнате, где ключевыми средствами выразительности становятся танец, вокал и куклы. За основу постановки авторы взяли вокальный цикл Модеста Мусоргского «Детство», который до сих пор не использовали ни в одном спектакле. Прозвучат также произведения Петра Чайковского и Жоржа Бизе. «В кукольном доме, как в зазеркалье, отражается мир ребёнка-подростка, который пытается разобраться во всех тонких гранях первой любви, кристально чистой, как родниковая вода», — таков синопсис.

7. Премьера! «Город нашей юности» 3 июля, 19:00 К 80-летию Калининградской области Музыкальный театр представит новую редакцию спектакля 1996 года «Город нашей юности» — постановки о людях, которые после войны приехали на руины бывшего Кёнигсберга и начали строить здесь новую жизнь. Героями истории стали первые переселенцы: фронтовики, учителя, врачи, рабочие и вчерашние выпускники, приехавшие на самый запад страны со своими надеждами, воспоминаниями и мечтами. В основе спектакля — реальные истории, собранные артистами театра по письмам, семейным архивам и воспоминаниям первых жителей области. Личные судьбы складываются в масштабную летопись рождения нового города, где рядом существуют трагедия и юмор, повседневные заботы и большие надежды. Постановка посвящена памяти основателя Калининградского музыкального театра Валерия Лысенко и заслуженного деятеля искусств России Валерия Бухарина, автора идеи спектакля.

8. «Мэри Поппинс» 4 июля, 17:00 История о самой загадочной и обаятельной няне, летающей на зонтике, — в сценической версии с великолепной музыкой Максима Дунаевского. В переулке на окраине Лондона вновь поселится волшебство: Мэри Поппинс берёт под опеку детей семейства Бэнкс, а вместе с ними — и взрослых, которые уже разучились удивляться. Прозвучат любимые мелодии: «Непогода», «Леди Совершенство», «Лев и брадобрей», «33 коровы» и «Ветер перемен».

9. «Красная Шапочка» 5 июля, 11:00 Постановка представляет собой современное прочтение известной сказки Шарля Перро. Красная Шапочка считает себя очень взрослой и самостоятельной и поэтому решается одна пройти через лес, чтоб отнести пирожки бабушке на её день рождения. По дороге героиня встречает Волка, сбежавшего из зоопарка. Вскоре выясняется, что бабушка исчезла, и персонажам приходится вместе искать разгадку.

10. «Любовь в стиле джаз» 10 июля, 19:00 11 июля, 17:00 Красочная комедия по мотивам классики мирового кинематографа «В джазе только девушки». Картину снимал легендарный Билли Уайлдер, в ней играла непревзойдённая Мэрилин Монро, фильм получил «Оскар» и полюбился не одному поколению зрителей по всему миру. Публику ждут элегантные костюмы, рискованные погони, зажигательные танцы и, конечно, «его величество Джаз», — всё это на фоне расцвета эпохи сухого закона и красочной жизни американских мафиози.

11. Премьера! «Орфей и Эвридика» 24 июля, 19:00 25 июля, 17:00 Закроет театральный сезон премьера рок-оперы «Орфей и Эвридика» композитора Александра Журбина и поэта Юрия Димитрина. В основе постановки — один из самых известных мифов о любви, которая оказывается сильнее времени, испытаний и самой смерти. Трагическая история Орфея и Эвридики на сцене соединит драматическое действие, вокал и музыку. Спектакль предлагает по-новому взглянуть на вечный сюжет о преданности, выборе и цене, которую человек готов заплатить ради любви.