«Солнце вообще не заходит»: в Калининграде откроется выставка, которая позволит прикоснуться к природе русского Севера

В калининградском «Доме художника» откроется выставка картин, вдохновлённых природой русского севера. Автор — Наталья Лазарева, которая специально проехала по нескольким регионам, чтобы собрать фактуру. О своей работе над новыми картинами она рассказала «Клопс».
Выставка называется «Белые ночи»0+. В экспозицию войдут более 25 «летних» произведений — художница работала над ними во время путешествий.
Зрители увидят этюды и крупноформатные картины, посвящённые Соловкам, Архангельской области, Кольскому полуострову и Санкт-Петербургу. Большинство работ написаны маслом, часть — темперой. По словам художницы, все произведения объединяет особое настроение северного лета.
«Меня поразили эти белые ночи, когда солнце вообще не заходит — как в Териберке, например, — поделилась Лазарева. — Когда я первый раз там оказалась, для меня это было поразительно: солнце ходит по кругу, и закат — такой, очень условный — переходит в рассвет».
Особенно сильное впечатление на калининградскую художницу произвели изменения света на юге Кольского полуострова. Она побывала в селе Лувеньга, откуда открывается вид на сопки.
«Солнце заходит за горки, а потом восходит — и по облакам можно наблюдать, как тёплое закатное освещение переходит в холодное, рассветное, вот прям на глазах, — вспомнила художница. — Это было, наверное, самое поразительное, что мне удалось увидеть и запечатлеть».
Северные поездки подарили художнице не только сюжеты для будущих полотен, но и необычные истории. Одна из них произошла на Соловках. Обычно там много паломников, но ночью — когда самый красивый свет — все спят. Около полуночи, когда художница работала над пейзажем, к ней вдруг подошёл мужчина и предложил поискать «пропавшее» солнце — как раз в этот момент оно скрылось за башнями кремля.
Но не все впечатления оказались романтичными. В деревне Кимжа Архангельской области художнице пришлось работать в туче комарья.
«Я никогда столько комаров не видела! <...> Это было очень сложно. Я второй раз не рискнула туда поехать», — признаётся она.
Некоторые северные этюды уже появлялись на предыдущих персональных выставках художницы, однако их было немного. Большинство работ, которые будут представлена на «Белых ночах», зрители увидят впервые.
Вернисаж состоится в четверг, 11 июня, в 16:00 в «Доме художника» (проспект Победы, 3). Вход на открытие свободный.
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