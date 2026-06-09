«Солнце вообще не заходит»: в Калининграде откроется выставка, которая позволит прикоснуться к природе русского Севера

В калининградском «Доме художника» откроется выставка картин, вдохновлённых природой русского севера. Автор — Наталья Лазарева, которая специально проехала по нескольким регионам, чтобы собрать фактуру. О своей работе над новыми картинами она рассказала «Клопс».

Выставка называется «Белые ночи»0+. В экспозицию войдут более 25 «летних» произведений — художница работала над ними во время путешествий.

Зрители увидят этюды и крупноформатные картины, посвящённые Соловкам, Архангельской области, Кольскому полуострову и Санкт-Петербургу. Большинство работ написаны маслом, часть — темперой. По словам художницы, все произведения объединяет особое настроение северного лета.

«Меня поразили эти белые ночи, когда солнце вообще не заходит — как в Териберке, например, — поделилась Лазарева. — Когда я первый раз там оказалась, для меня это было поразительно: солнце ходит по кругу, и закат — такой, очень условный — переходит в рассвет».

Особенно сильное впечатление на калининградскую художницу произвели изменения света на юге Кольского полуострова. Она побывала в селе Лувеньга, откуда открывается вид на сопки.

«Солнце заходит за горки, а потом восходит — и по облакам можно наблюдать, как тёплое закатное освещение переходит в холодное, рассветное, вот прям на глазах, — вспомнила художница. — Это было, наверное, самое поразительное, что мне удалось увидеть и запечатлеть».