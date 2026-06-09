Калининградские комики устроят благотворительный концерт в поддержку детей, оказавшихся в тяжёлой ситуации

В четверг, 11 июня, в Калининграде пройдёт благотворительный стендап-концерт18+. Все собранные средства направят на поддержку семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщают организаторы — стендап-клуб «Локация».

Перед началом концерта для гостей организуют благотворительную ярмарку, а в зале установят специальный бокс для добровольных пожертвований. Поддержать подопечных фонда можно будет в любом удобном формате.

За юмористическую программу вечера будут отвечать калининградские комики: Ваня Федосеев, Андрей Авхачев, Ева Румянцева, Александр Петров и Владислав Бузин.

Организаторы отмечают, что мероприятие задумано как шанс совместить отдых с участием в благотворительной инициативе. Концерт организован совместно с фондом «Крылья помощи».