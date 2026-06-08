Памяти Карузо и Паваротти: трио знаменитых итальянских теноров даст концерты в Калининграде и Светлогорске

В Калининграде и Светлогорске в конце сентября выступит знаменитое трио «Романтические итальянские тенора». 26 сентября солисты выйдут на сцену «Янтарь-холла», а 27 сентября поклонники смогут услышать исполнителей в музыкальном колледже имени Рахманинова. Концерты пройдут в сопровождении Калининградского симфонического оркестра под управлением Михаила Кирхгоффа. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Новая программа посвящена памяти двух маэстро — Энрико Карузо и Лучано Паваротти.

Фабио Андреотти — один из самых востребованных оперных певцов современности. Он создал трио в 2015 году, пригласив к сотрудничеству Джанлуку Паганеля и Мауро де Сантиса, учеников Лучано Паваротти и Андреа Бочелли.

Коллектив с успехом выступает на крупнейших площадках мира — от Италии до Южной Кореи, сотрудничая с ведущими симфоническими оркестрами. Репертуар артистов охватывает оперную классику, знаменитые мюзиклы и популярную итальянскую эстраду.

Начало в 16:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».