Хибла Герзмава, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр выступят с концертом в Светлогорске

В светлогорском «Янтарь-холле» 25 и 26 июня состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь!». На сцену выйдут народная артистка России Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова. Об этом сообщили организаторы.

Название проекта отсылает к знаменитой песне Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина, ставшей одним из музыкальных символов советской эпохи. В программу вошли популярные песни 1940–1980-х годов, симфонические произведения отечественных композиторов-классиков и киномузыка.

Концерт дополнит специально созданный визуальный контент, который будет транслироваться на светодиодных экранах.

Начало в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».