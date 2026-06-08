«Поклонники ждали этот дуэт»: Сергей Лазарев и Полина Гагарина впервые выпустили совместную песню

Сергей Лазарев и Полина Гагарина опубликовали совместный сингл «Хэппи Энд». Трек появился на музыкальных платформах в субботу, 6 июня. Подробности о создании композиции музыканты рассказали «Муз-ТВ».

«Хэппи Энд» — первая официальная совместная песня Лазарева и Гагриной. Идея записать дуэт появилась у них ещё в 2020 году: тогда артисты выложили несколько фотографии из студии, но релиз так и не состоялся.

Спустя несколько лет певцы вернулись к идее совместного трека, но уже с другим материалом. «Мне кажется, наши поклонники ждали этот дуэт не меньше нас самих», — предположила Гагарина.

Лазарев прокомментировал долгий к релизу так: «Мы действительно давно хотели записать что-то вместе, но важно было дождаться именно «той самой» песни».

Артисты заранее подогревали интерес к премьере: за неделю до выхода сингла Гагарина опубликовала в соцсетях чёрно-белый снимок с неизвестным мужчиной и подписью «Моя любовь». Подписчики быстро угадали, что на фото Лазарев. Позже певец выложил те же снимки без комментариев.

Уже после выхода песни Гагарина в соцсетях назвала её «нашей грандиозной премьером с моей любовью [Сергеем Лазаревым]». Вместе с треком артисты опубликовали видеоклип.